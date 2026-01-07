​Buscan a un hombre desaparecido desde noviembre 

Un amplio dispositivo de búsqueda se desplegó en la Patagonia tras la desaparición de Lucas Adrián Álvarez, de 39 años, visto por última vez el 21 de noviembre en Pampa Linda, Bariloche. Las autoridades solicitan colaboración de excursionistas y vecinos, mientras continúan los rastrillajes y la verificación de cámaras.

Un operativo de búsqueda sin precedentes se mantiene activo en la Patagonia luego de la desaparición de Lucas Adrián Álvarez, un hombre de 39 años que fue visto por última vez el 21 de noviembre, cuando salió de la vivienda que alquilaba en San Carlos de Bariloche para realizar una excursión en la montaña.

Desaparición en Pampa Linda

Álvarez había registrado su ingreso al sector de Pampa Linda, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, aproximadamente a 60 kilómetros de Bariloche. El recorrido, que bordea la margen sur del lago Mascardi hasta la base del Cerro Tronador, es conocido por ser transitado por excursionistas y andinistas. Desde ese momento, su familia no tuvo contacto y la alarma se encendió cuando no volvió a notificarse oficialmente en los registros del parque.

Amplio despliegue de rescate

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén, junto a la policía de Río Negro, organismos de seguridad y rescatistas de montaña, activó protocolos especiales para reconstruir el itinerario posible de Álvarez. Los rastrillajes incluyen senderos habituales y zonas menos transitadas, mientras se recopilan testimonios de excursionistas y vecinos que hayan pasado por la región.

Último registro y características personales

El último avistamiento confirmado corresponde al circuito de Pampa Linda, donde fue identificado por su estatura, cabello y tatuajes en ambos brazos. Lucas mide aproximadamente 1,72 metros, tiene tez blanca, ojos marrones, cabello muy corto y tatuajes visibles en ambos brazos y en la pierna izquierda. Las autoridades insistieron en la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier información, aunque parezca irrelevante, sea reportada.

Llamado a la comunidad y datos de contacto

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero deben comunicarse al 911 RN Emergencias, a la comisaría más cercana o a la Fiscalía de turno al 0294 4934681. Además, la investigación sigue nuevas pistas en la zona de El Bolsón, tras un llamado anónimo que podría indicar un posible avistamiento reciente del hombre.

Protocolos activos hasta nuevo aviso

Organizaciones de montaña y autoridades mantienen rastrillajes, entrevistas a testigos y verificación de cámaras de seguridad en la región de Pampa Linda y circuitos aledaños. El operativo continuará hasta localizar a Lucas Adrián Álvarez o descartar nuevas pistas, mientras se mantiene la alerta en toda la zona de montaña.