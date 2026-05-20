​Intentó robar carne en un supermercado, mordió a un policía y le prohibieron volver al local 

Un hombre fue imputado por intentar sustraer cortes de carne de un supermercado de Cipolletti y agredir a un efectivo policial cuando intentaba escapar. La Justicia le prohibió acercarse al comercio mientras avance la investigación.

Cipolletti.- El acusado intentó llevarse mercadería valuada en más de 47 mil pesos escondida entre sus prendas. Al ser interceptado por personal de seguridad y un policía adicional, reaccionó de forma violenta y lesionó al efectivo durante un forcejeo.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en un supermercado ubicado sobre calle La Esmeralda al 1300 de Cipolletti. Según la acusación fiscal, el hombre intentó retirarse del lugar sin pagar dos cortes de carne valuados en 47.276 pesos.

La situación fue advertida por un guardia de seguridad, quien alertó al policía que cumplía funciones adicionales dentro del comercio. El uniformado interceptó al sospechoso en el hall de ingreso y le solicitó que entregara la mercadería que llevaba oculta entre sus prendas.

De acuerdo a la formulación de cargos, el imputado intentó escapar y se produjo un forcejeo con el efectivo policial. Durante el incidente, el hombre cayó sobre el agente y le mordió el antebrazo derecho, provocándole lesiones leves.

La Fiscalía le atribuyó los delitos de hurto en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y lesiones leves, todo en concurso real y en calidad de autor.

Además, el fiscal informó que el acusado posee antecedentes penales computables y otras investigaciones en trámite, una de ellas con medidas de presentación semanal ante una comisaría.

En la audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

Como medida cautelar, dispuso la prohibición de acercamiento del imputado al supermercado ubicado sobre calle La Esmeralda, a una distancia no menor de 50 metros, mientras dure el proceso judicial.