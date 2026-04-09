​100 mil rionegrinos ya cuentan con historia clínica digital en toda la provincia 

El Ministerio de Salud de Río Negro implementa la Historia de Salud Integrada (HSI) en 46 instituciones, mejorando el acceso y seguimiento de la información médica en tiempo real.

El Ministerio de Salud de Río Negro, a través de la Secretaría de Salud Digital, informó que 100 mil rionegrinos y rionegrinas ya cuentan con su historia clínica digital. La herramienta, denominada Historia de Salud Integrada (HSI), centraliza la información médica de cada paciente y permite acceder a ella en tiempo real desde cualquier establecimiento de la red pública.

Instituciones y personal involucrado

Actualmente, 46 instituciones, entre hospitales y centros de salud, se encuentran digitalizadas, y 829 agentes de salud registran información en el sistema, acumulando más de 400 mil registros clínicos. La HSI funciona en hospitales de Viedma, General Conesa, San Antonio Oeste, Las Grutas, Ramos Mexía y Guardia Mitre, y su implementación avanza en Cipolletti, El Bolsón y Cinco Saltos, con capacitación constante a los equipos.

Beneficios del sistema digital

Según la secretaria de Salud Digital, Giuliana Mangini, la HSI permite un seguimiento más eficiente de la salud, mejora la calidad de la atención y garantiza mayor seguridad para pacientes y profesionales de la salud. “Lo más importante es compartir la información sanitaria de nuestros pacientes, porque el sistema de salud trabaja en red”, destacó Mangini.

Modernización y atención integrada

La implementación de la HSI forma parte de un proceso de modernización del Estado, con el objetivo de construir una red provincial de historias clínicas digitales. Esto asegura una atención más ágil, integrada y accesible para toda la población, posicionando a Río Negro como referente en innovación sanitaria en la región.