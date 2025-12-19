​Zapala: desbaratan kiosco narco y secuestran pirotecnia de alto poder explosivo ​

Dos allanamientos simultáneos permitieron desarticular un punto de venta de estupefacientes y retirar de circulación material pirotécnico de alto poder explosivo, armas, dinero y otros elementos vinculados a la causa.

Una investigación por narcomenudeo desarrollada en la ciudad de Zapala llegó a su instancia final este jueves, con resultados significativos. Luego de realizar dos allanamientos simultáneos, la Policía provincial logró desarticular un punto de venta de estupefacientes y retirar de circulación material pirotécnico de alto poder explosivo, armas, dinero y otros elementos vinculados a la causa. La pesquisa estuvo a cargo de la División Antinarcóticos Zapala, con la colaboración de la División Antinarcóticos Cutral Co, bajo las directivas de la Dirección Antinarcóticos provincial.

Las diligencias fueron ordenadas por la Fiscalía Única de Coordinación y Jefatura de Zapala, a cargo del fiscal Gastón Liotard, con la intervención del asistente letrado Guillermo Rodríguez.

Durante los procedimientos, el personal policial logró el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes, destacándose envoltorios con clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, además de más de 678 mil pesos en efectivo presuntamente vinculados a la comercialización ilegal de drogas. También se incautaron cuatro teléfonos celulares, un dispositivo de cobro electrónico, una motocicleta de alta cilindrada, un arma de fuego y municiones de distintos calibres.

Uno de los aspectos más relevantes del operativo fue el hallazgo de una gran cantidad de pirotecnia, incluyendo material prohibido y de alto poder explosivo, cuyo uso está prohibido en la provincia. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la municipalidad de Zapala, a través de la dirección general de Inspectores, en articulación con la Fiscalía Única local. Entre los elementos secuestrados se contabilizaron morteros, candelas, petardos, cañas voladoras y otros artefactos que representan un serio riesgo para la seguridad pública.

Desde la fuerza destacaron que el retiro de este tipo de pirotecnia del circuito ilegal resulta fundamental para prevenir accidentes, especialmente en contextos urbanos y en épocas de mayor uso indebido de estos elementos.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la División Antinarcóticos Zapala, con la colaboración de la División Antinarcóticos Cutral Co.

El éxito de los operativos desplegados reafirma el compromiso del Estado neuquino con la prevención, la investigación y la acción sostenida contra el microtráfico y otras conductas delictivas, con el objetivo de fortalecer la seguridad en las comunidades de la provincia.

En este sentido, el gobierno del Neuquén continúa destinando importantes recursos para dotar a la Policía provincial de mayor equipamiento, capacitación y herramientas de trabajo, con el propósito de jerarquizar su labor en todo el territorio y profundizar las acciones contra el delito en general.