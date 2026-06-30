​Ya está disponible Geovisor, una plataforma para explorar estadísticas neuquinas ​

La nueva herramienta de la Dirección Provincial de Estadística y Censos facilita la exploración de información geoestadística mediante mapas interactivos, filtros por territorio y año, y funciones de descarga para ampliar las posibilidades de análisis.

La Dirección Provincial de Estadística y Censos del Neuquén presentó su Geovisor, una plataforma interactiva que permite visualizar estadísticas con su distribución espacial, poniendo a disposición de la comunidad información territorial de manera simple y dinámica.

La herramienta ya se encuentra disponible para consulta pública en el sitio institucional de Estadística y Censos de la provincia: https://www.estadisticaneuquen.gob.ar/apps/visor/.

Una nueva forma de mirar los datos

El Geovisor fue desarrollado para facilitar el acceso a información geoestadística y fortalecer el uso público de datos territoriales. A través de esta plataforma, es posible explorar capas temáticas organizadas por categorías -como demografía, hogares y unidades geoestadísticas- y consultar la información según distintos recortes espaciales y temporales.

La aplicación permite filtrar la información por año y por nivel de desagregación territorial, ya sea región, departamento, municipio o radio censal, ampliando las posibilidades de análisis para distintos perfiles de personas usuarias.

Entre sus principales funcionalidades, permite consultar tablas de atributos, seleccionar áreas geográficas específicas y descargar información para su posterior análisis. Esta herramienta también brinda la posibilidad de incorporar capas externas mediante servicios de Vectores en Web (WFS) lo que habilita la integración de información producida por otros organismos provinciales y nacionales dentro del mismo entorno de visualización.

La puesta en línea del Geovisor representa un paso importante en la apertura y democratización de la información pública, ya que mejora el acceso a datos actualizados y contribuye a una toma de decisiones más informada a partir de evidencia territorial concreta.

Como parte del lanzamiento, la DPEyC puso a disposición tutoriales para acompañar a las y los usuarios en el uso básico de la plataforma y en el recorrido de sus principales herramientas. Solo hay que ingresar a Geoportal en la web http://estadisticaneuquen.gob.ar/#/inicio, clickear Geovisor y visualizarlos en el ícono de información que está al lado del panel de capas.