​Volver a escuchar: cuando el Estado llega al territorio y transforma vidas ​

El ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano articuló acciones con organizaciones civiles para entregar audífonos a integrantes de la comunidad Atreuco. La iniciativa fortalece el acceso a derechos en zonas rurales y mejora la calidad de vida de personas mayores, jóvenes y niños, promoviendo inclusión, autonomía y acompañamiento territorial.

En la comunidad Atreuco, en plena ruralidad neuquina, un gesto sencillo puede cambiarlo todo: volver a escuchar una voz, una conversación familiar, el sonido del viento o el llamado de un ser querido. Detrás de esa posibilidad, hay una política pública que pone en el centro a las personas y que entiende que la igualdad también se construye garantizando derechos en los lugares más alejados de la provincia.

En un nuevo trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia del Neuquén, organizaciones civiles y equipos territoriales, se concretó la entrega de 12 audífonos a integrantes de la comunidad Atreuco que presentan hipoacusia y no contaban con los medios económicos para acceder a estos dispositivos fundamentales para mejorar su calidad de vida.

La mayoría de las personas beneficiarias son adultos mayores, para quienes recuperar la audición significa volver a vincularse plenamente con su entorno cotidiano y social. También fueron equipados un joven y una niña, en una acción especialmente pensada para fortalecer sus trayectorias educativas y garantizar procesos de inclusión más eficaces, respetuosos y con igualdad de oportunidades.

La acción forma parte de una estrategia sostenida del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, que busca acercar respuestas concretas a las poblaciones rurales más vulnerables, fortaleciendo la presencia del Estado en territorio y promoviendo una mirada integral de inclusión y accesibilidad.

El trabajo comenzó hace más de un año con operativos de detección, diagnóstico y acompañamiento en distintas comunidades rurales. A partir de esa tarea territorial, realizada por la subsecretaría de Discapacidad junto con la Fundación Salud para Todos y la Red de Escucha Comunitaria de San Martín de los Andes, se identificaron en total 140 personas con discapacidad en toda la provincia y se avanzó en la entrega del Certificado Único de Discapacidad (CUD), además de las gestiones necesarias para garantizar el acceso a audífonos.

Para realizar estos diagnósticos en zonas alejadas, los equipos técnicos utilizaron dispositivos portátiles de vanguardia que permiten efectuar estudios auditivos sin necesidad de cabinas especiales, facilitando el acceso a la detección de hipoacusia en contextos rurales y ampliando la llegada del sistema de salud a comunidades donde históricamente existieron barreras de accesibilidad.

“Estamos terminando un trabajo que arrancamos hace un tiempo identificando a personas que tienen algún tipo de discapacidad. Les hemos entregado el CUD y articulamos con la Fundación Salud para Todos y con la Red de Escucha Comunitaria para llegar hoy a concretar la entrega de audífonos en la comunidad”, expresó el coordinador de la subsecretaría de Discapacidad, Gastón D’Angelo.

La experiencia también refleja el valor de la organización comunitaria y el compromiso solidario. Alejandra Silva, coordinadora de la Red de Escucha Comunitaria de San Martín de los Andes y persona con hipoacusia, destacó el impacto humano de este tipo de iniciativas.

“Trabajamos haciendo diagnóstico en territorio y gracias al banco solidario de audífonos, donde vecinos y vecinas donan equipos nuevos o usados, podemos ayudar a personas que no tienen acceso”, señaló. Además, recordó que “hace un año firmamos un convenio que articula a Escucha Comunitaria y el gobierno provincial, y hoy estamos cerrando ese ciclo con resultados concretos para las familias”.

Desde la comunidad Atreuco, el lonco Sergio Jara expresó su agradecimiento por una política que llega a quienes más lo necesitan. “Estamos agradecidos porque hay gente que no tiene los medios para comprarse un audífono”, afirmó.

En una provincia extensa y diversa como Neuquén, el despliegue territorial del Ejecutivo provincial se vuelve clave para detectar necesidades, construir vínculos y acercar soluciones concretas a cada comunidad, priorizando la cercanía, la escucha y el trabajo conjunto con organizaciones civiles para reducir desigualdades y garantizar derechos.

Más allá de la tecnología o de la entrega de dispositivos, la iniciativa representa la posibilidad de recuperar autonomía, fortalecer vínculos y mejorar la vida cotidiana de personas que durante años convivieron con barreras para comunicarse.