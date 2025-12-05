​Villa Traful celebró sus 89 años con acciones que fortalecen su perfil turístico ​

Durante la ceremonia se firmaron convenios de reserva de tierras para un nuevo centro de salud, para la construcción de viviendas y para el centro del turista. También se hizo entrega de un aporte para obras urbanas y una unidad para manejo del fuego.

Villa Traful celebró este viernes su 89° aniversario con un acto presidido por la ministra de Educación, Soledad Martínez -en representación del Poder Ejecutivo provincial- y la presidenta de la Comisión de Fomento, Roxana Chávez.

Durante el acto, el director de Tierras de la provincia, Ezequiel Vélez, hizo entrega de la reserva de 2.000 metros cuadrados de tierras destinadas al nuevo Centro de Salud local.

La ministra Martínez destacó que “el convenio de tierras es un reclamo de muchos años en Villa Traful y en este aniversario es una realidad, producto de la gestión de la Comisión de Fomento y de la decisión del gobernador Rolando Figueroa”. Además, valoró otras acciones como la reubicación de la central térmica, que permitirá a la localidad duplicar la capacidad de generación de energía, con una gestión sustentable.

Ponderó también las obras de la ruta 65 que están en plena ejecución, y que demandarán una inversión de 120.000 millones de pesos. “Esto tiene que ver con la decisión del gobernador de generar condiciones para que todas las localidades mejoren su calidad de vida y también proyecten nuevos escenarios de desarrollo”, enfatizó.

Martínez señaló que “esto se da en un contexto muy complejo y hostil, frente a un Gobierno nacional que tiene como decisión no invertir en obra pública. Sin embargo, el modelo neuquino pone al Estado en el centro de las decisiones que transforman la realidad”.

Entre otros anuncios realizados en durante el acto, se destacan la entrega de un aporte no reintegrable para obras de intervención urbana y la firma de convenios de tierras para la construcción de viviendas en los lotes 19 y 36. Además, se rubricó un convenio vinculado al manejo de residuos de la Reserva “La Puntilla” del Lago Traful y un acta acuerdo destinada a formalizar el proceso administrativo de la obra delegada para el Centro del Turista, con una superficie de 142 metros cuadrados. Por último, se entregó un vehículo especial destinado al personal del Sistema Provincial de Manejo del Fuego recibió.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Fomento, Roxana Chávez, reflexionó sobre la problemática de los incendios y la importancia del trabajo conjunto con la secretaría de Emergencias y Riesgos, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego y el ministerio de Seguridad, a través del que se logró “la primera base integrada para el manejo del fuego y la gestión de riesgos; una estructura operativa funcionando, preparada para responder a un escenario que todos conocemos con la necesidad urgente de actuar rápido y de manera coordinada”.

Chávez se refirió también a la gestión ambiental, destacando que “hoy somos parte de una red de trabajo seria y unida. Traful es un destino de crecimiento. Tenemos claro que el turismo no se sostiene sin orden, infraestructura y planificación, así como también el trabajo en equipo con la comunidad. Por eso trabajamos de manera estratégica para recibir, para cuidar y para proyectar”.

Por último, la titular de la Comisión de Fomento agradeció a la senadora Julieta Corroza, quien estando en funciones como ministra fortaleció espacios de emprendimiento joven, como el que se desarrolla para los food trucks y “porque todos los jóvenes necesitan esta oportunidad de poder desarrollar y poder generar también su propio proyecto”.

También participaron del acto la senadora nacional Julieta Corroza, el secretario de Producción, Diego García Rambeaud, y la delegada de la región Lagos del Sur, Eliana Rivera.