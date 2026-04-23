​Villa La Angostura: avanza el diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua ​

Equipos técnicos del EPAS, Recursos Hídricos y el municipio realizaron mediciones y relevamientos para optimizar el servicio y fortalecer la gestión del agua en la localidad.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) llevó adelante una serie de acciones técnicas en Villa La Angostura, con el objetivo de mejorar el sistema de abastecimiento de agua y avanzar en un diagnóstico integral de su funcionamiento.

Las tareas se desarrollaron de manera conjunta entre las gerencias de Asistencia a Municipios y de Ingeniería de Proyectos del EPAS, la subsecretaría de Recursos Hídricos -áreas dependientes del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales- y autoridades municipales, como parte de una estrategia de trabajo articulado que busca fortalecer la gestión del recurso hídrico en el territorio.

Durante la semana, equipos técnicos realizaron recorridas por los distintos sistemas que abastecen a la ciudad, donde se efectuaron mediciones de caudales, controles de cloro y relevamientos de la infraestructura existente, incluyendo captaciones, estaciones de bombeo, reservorios y redes de distribución.

Estas acciones permitirán contar con información técnica actualizada para evaluar el comportamiento del sistema en distintos escenarios de demanda, especialmente frente a situaciones de mayor consumo como las registradas durante la temporada de verano, cuando la localidad incrementa significativamente su población.

A partir de este diagnóstico, se podrán identificar puntos críticos y definir prioridades de intervención para optimizar el funcionamiento del sistema, mejorar la eficiencia en la distribución y planificar futuras obras o adecuaciones de infraestructura.

Desde el EPAS destacaron que estas acciones se inscriben en una política sostenida del gobierno provincial para saldar la deuda hídrica histórica, mediante una fuerte presencia en el territorio, inversión en infraestructura y fortalecimiento de las capacidades técnicas para la gestión del agua.

Asimismo, se remarcó la importancia del trabajo conjunto con los municipios, no solo para atender demandas inmediatas, sino también para avanzar en soluciones estructurales que permitan garantizar el acceso al agua en condiciones adecuadas, acompañando el crecimiento de las localidades y el desarrollo de sus actividades económicas.

Con este tipo de intervenciones, la Provincia continúa consolidando un modelo de gestión basado en el conocimiento técnico, la planificación y la articulación institucional, con el objetivo de asegurar un servicio más eficiente, seguro y sostenible para todos los neuquinos y neuquinas.