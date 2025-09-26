​Villa del Nahueve más cerca de tener su Espacio Comunitario y Deportivo ​

La obra fue adjudicada a la empresa MCON SA-Saiquen SRL Nahueve UTE. La inversión supera los 4.800 millones de pesos.

En el plazo de un año, Villa del Nahueve tendrá su Espacio Comunitario y Deportivo. La obra fue adjudicada a la empresa MCON S.A. – Saiquen S.R.L. Nahueve UTE, por la suma de 4.837.237.634 pesos, según valores de abril último, con un plazo de ejecución de 365 días corridos.

A través del Decreto 1195/25 firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, se aprobaron este jueves las actuaciones del llamado a Licitación Pública Nº 20/25 para la realización de los trabajos.

El proyecto tiene una superficie total de 1.120 metros cuadrados cubiertos con capacidad para 200 personas, con hall de acceso, Salón de Usos Múltiples (SUM), espacio de circulación, salón flexible, cocina y sala flexibles, dos sanitarios, un espacio semicubierto y oficina para administración.

En la planta alta se ubicará la sala de máquinas y en la superficie descubierta estarán el portal de acceso, playón exterior, dos sectores de rampas y escaleras, un sector de juegos y un sector de mástil.

La publicación del llamado a Licitación Pública se realizó el 25 de abril y en mayo se realizó el acto de apertura de sobres, en el que se conocieron las ofertas de tres empresas.

Posteriormente, según el informe de la Comisión de Análisis y Propuestas se consideró razonable y conveniente a los intereses fiscales la adjudicación de la obra a la empresa MCON S.A. – SAIQUEN S.R.L. NAHUEVE UT en formación, que cumple con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.