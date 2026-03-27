​Villa Curi Leuvú celebró 38 años de vida institucional ​

Como parte de los festejos se entregó documentación para la regularización de terrenos y también se firmaron convenios para la ejecución de obras de infraestructura urbana.

La comunidad de Villa Curi Leuvú celebró su 38º aniversario con la firma de convenios para garantizar el desarrollo de infraestructura urbana. Además, ocho familias recibieron documentación de adjudicaciones de ventas de lotes y 21 permisos de ocupación a fin de avanzar en la regularización dominial.

Del acto participaron el presidente de la Comisión de Fomento de Villa Curi Leuvú, Pablo Castillo, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el ministro de Salud, Martín Regueiro; el secretario del Interior, Gustavo Coatz; el titular de ADUS-IPVU, Pablo Dietrich, delegados regionales, vecinas y vecinos.

Como parte de los compromisos, las autoridades firmaron un convenio de cooperación y financiamiento entre el Gobierno provincial y el municipio para el desarrollo de obras de infraestructura urbana como el mirador en la cordillera del viento en la ruta 43 y garitas en El Alamito y Villa Curi Leuvú. También se anunció la cobertura de una vacante de agente sanitario y se reconoció la trayectoria laboral de dos agentes de la comisión de fomento.

Nicolini destacó la labor del personal de Manejo del Fuego, “porque la tarea que ellos realizan es inimaginable y gracias a su trabajo hemos podido bajar a un promedio de 16 horas en el apagado de los incendios”. En este sentido, comentó que “150 integrantes de la policía provincial fueron capacitados para ser voluntarios de reserva en incendios forestales”.

El ministro manifestó que “obras que en otro momento eran impensadas ahora se pueden hacer y van a trascender la gestión de gobierno porque lo que realmente importa es el asentamiento de la población y que puedan desarrollarse en el lugar que aman”.

En este punto, Nicolini puso en valor la entrega de documentos de ventas de lotes y permisos de ocupación, “no debieron esperar tantos años para que accedan a lo que es de ustedes porque son hacedores de este pueblo y eso tiene un valor enorme, porque en este mundo donde muchas veces todo parece irse hacia los grandes centros, ustedes siguen apostando a este lugar”.

Por su parte, Castillo destacó “el trabajo conjunto con el Instituto Provincial de la Vivienda para que las familias puedan acceder a sus casas”. En materia de obras, subrayó “la culminación del puente sobre el río Curi Leuvú, la red de agua para el paraje El Alamito, suministro de agua potable para 18 familias en Rincón de Caipe y remodelación de la plaza central”.

Las viviendas que se ejecutan a través del IPVU son cinco unidades habitacionales de 37 metros cuadrados, con un dormitorio cuya construcción se encuentra en un 14,26 por ciento de avance. Además, se levantan dos viviendas de 60 metros cuadrados que cuentan con 16 por ciento de ejecución.

Las casas se construyen mediante el plan “Neuquén habita”, que prioriza la generación de empleo local, el fortalecimiento de la economía regional y la mejora en la calidad de vida de las familias, mediante el acceso a viviendas con servicios básicos y condiciones adecuadas de habitabilidad.

También mencionó los trabajos “para la construcción de la nueva escuela primaria 77 en El Alamito, así como los sanitarios para la cancha de césped sintético de El Alamito y el proyecto ejecutivo de asfalto para Villa Curi Leuvú”.