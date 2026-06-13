​“Una trucha vale más en el río que en el plato”: el reconocimiento de Figueroa a los guardafaunas ​

El gobernador destacó la labor de los guardafaunas neuquinos a quienes entregó equipamiento para mejorar el control de los recursos naturales. Anticipó un enorme crecimiento turístico movilizado por las inversiones

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este viernes en Junín de los Andes la celebración por el Día del Guardafauna donde jerarquizó la labor de los agentes y repasó las fuertes inversiones que la Provincia en rutas e infraestructura que impactarán en un enorme crecimiento turístico.



Aseguró que Neuquén debe prepararse para un crecimiento sin precedentes del turismos y remarcó que el fortalecimiento de los guardafaunas será clave para proteger los recursos naturales que sostienen ese desarrollo.



“Una trucha vale mucho más en el río que en el plato”, afirmó y apuntó a la conservación de los recursos naturales como uno de los pilares del modelo de crecimiento que impulsa la provincia.



Durante su discurso, vinculó directamente la inversión en infraestructura con el futuro turístico de Neuquén. Recordó que la provincia avanza en un ambicioso plan de conectividad que incluye nuevas rutas, pavimentaciones y corredores estratégicos que multiplicarán la llegada de visitantes.



“Estamos haciendo o ejecutando mil obras en la provincia y vamos a construir mil kilómetros de rutas nuevas. Eso va a traer mucho turismo y tenemos que estar preparados para cuidarlo”, señaló.



En ese sentido, destacó la futura conexión vial paralela a la cordillera que unirá el norte y el sur neuquino, integrando localidades, lagos y pasos internacionales con Chile.



“Vamos a terminar una ruta que va a unir veinte pueblos, veinte lagos y cinco pasos internacionales pavimentados. Todo eso va a generar un enorme movimiento turístico”, indicó.

“Si no equipamos a la Policía, al Manejo del Fuego y a los guardafaunas, si no controlamos y si no educamos, no vamos a poder acompañar ese crecimiento”, afirmó y planteó la necesidad de ampliar la tarea educativa con un cuerpo de reserva de guardafaunas.



“Ustedes tienen que estar en todas las escuelas. Tenemos que reproducir el conocimiento y el amor por nuestros recursos naturales. La provincia se va a desarrollar a partir del turismo y necesitamos que las nuevas generaciones comprendan el valor de lo que tenemos”, expresó.



La actividad reunió al ministro de Seguridad, Matías Nicolini; al director provincial de Fauna, Nicolás Lagos; al intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño; al jefe de Policía, Tomás Díaz Pérez; además de agentes activos, jubilados y autoridades provinciales.



Como parte de la jornada se entregaron 60 tablets destinadas al nuevo sistema de infracciones digitales, 20 soportes para antenas Starlink, drones, binoculares, monoculares, kits de reflectores, chalecos refractarios, indumentaria completa, mochilas, bolsos y otros elementos que serán distribuidos entre las delegaciones de Confluencia, Alto Neuquén, Pehuén y Lagos del Sur.



La inversión forma parte del proceso de modernización que impulsa la Dirección Provincial de Fauna y que busca mejorar los controles en territorio, fortalecer la conectividad en zonas remotas y optimizar la capacidad operativa de los guardafaunas.



Durante el encuentro, Lagos también presentó además un balance de gestión que mostró cifras récord para la institución con una recaudación de 1.619 millones de pesos. por la emisión de 76.274 permisos de pesca.



Según explicó, gran parte de ese crecimiento fue posible gracias al proceso de digitalización implementado por el organismo, que permitió modernizar los trámites, agilizar la gestión y mejorar los mecanismos de control.



A partir del 1 de julio, además, comenzará a funcionar el nuevo sistema de fiscalización digital, mediante el cual los guardafaunas podrán confeccionar infracciones electrónicas en cualquier punto de la provincia, incluso sin conectividad, permitiendo un monitoreo en tiempo real desde el centro de control ubicado en la ciudad de Neuquén.



La celebración incluyó también un reconocimiento a los agentes jubilados Jorge Ernesto González y Héctor Arnoldo Martínez por su trayectoria y aporte a la conservación y protección de la fauna neuquina.