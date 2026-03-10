​Una nueva etapa en el fortalecimiento de la seguridad pública ​

Funcionarios de la Provincia mantuvieron un encuentro con los representantes de diversas fuerzas federales. El objetivo principal fue aunar esfuerzos para abordar los desafíos actuales e intercambiar información sobre temas críticos relacionados con las fronteras, narcotráfico, trata de personas y otros delitos.

Este martes se llevó a cabo una reunión entre el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el secretario de Seguridad, Pablo Conforte; el jefe de la Policía, Tomás Díaz Pérez, y el subjefe de la Policía, Walter San Martín, junto a representantes de las fuerzas federales en la región.

El objetivo principal del encuentro fue aunar esfuerzos y trabajar en conjunto para abordar los desafíos de seguridad que surgen en el contexto actual. Los funcionarios destacaron la importancia de intercambiar información sobre seguridad pública, así como sobre temas críticos relacionados con las fronteras, narcotráfico, trata de personas y otros delitos.

Durante el encuentro se enfatizó la necesidad de establecer canales de comunicación efectivos entre las distintas fuerzas de seguridad para garantizar una respuesta rápida y coordinada ante situaciones de riesgo. Se presentaron diversas estrategias para mejorar la colaboración en operaciones conjuntas, especialmente en áreas de frontera, donde los desafíos son más acentuados.

El ministro Nicolini destacó que la coordinación entre las diferentes fuerzas “es fundamental para enfrentar de manera eficaz los problemas que afectan a nuestra sociedad. Solo trabajando juntos podemos asegurar un entorno más seguro para todos”.

Las autoridades coincidieron en la importancia de desarrollar programas de capacitación conjunta para fortalecer las capacidades y habilidades de cada fuerza, así como para fomentar un entendimiento mutuo en el manejo de situaciones complejas.

Esta reunión marca un importante paso hacia la consolidación de esfuerzos en materia de seguridad y la prevención del delito, con el compromiso de seguir trabajando en conjunto para el bienestar de la comunidad.

También participaron el prefecto principal Arnaldo Matildo Ramírez y el subprefecto Nelson Javier Dibble, de la Prefectura Naval Argentina; el comisario mayor Sergio Brizuela, que es director de la Agencia Regional Federal Patagonia Norte de la Policía Federal Argentina; el oficial jefe Marcos Lala, jefe de la UOSP Neuquén y el oficial jefe Laura Pérez Toro, jefa de Operaciones Policiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.