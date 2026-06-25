​Una nueva calle en la ciudad de Neuquén mejora la circulación en zona norte ​

Se trata de la pavimentación de casi 300 metros de la calle Pilmaiquén, que vinculará el sector con la avenida Soldi y facilitará la circulación hacia el oeste y el centro de la ciudad. Esta obra se suma a todas las que se realizan para la mejora del acceso norte.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Neuquén Mariano Gaido inauguraron este jueves la pavimentación de casi 300 metros de la nueva traza de la calle Pilmaiquén en barrio Terrazas. La intervención beneficiará tanto a los vecinos del barrio como a quienes transitan por la zona.

“Estamos muy contentos con todas las obras que viene realizando Mariano (Gaido)”, dijo Figueroa. “Es un muy buen complemento poder trabajar así en equipo”, destacó y recordó que ayer inauguraron un puente sobre calle Anaya “muy importante, que veníamos trabajando también en conjunto”.

Remarcó que ese puente era necesario para “mejorar la transitabilidad en la zona sur”, y junto con la nueva calle inaugurada esta mañana en zona norte, estas obras “acompañan el crecimiento de una ciudad que está pidiendo más conectividad”.

El mandatario aseguró que ya se está trabajando “para comenzar rápidamente con las construcciones de los distintos puentes en todo el acceso norte”. Se trata de obras que “mejorarán mucho todos los ingresos de la ciudad de Neuquén”.

Entre otras obras, se realizará la duplicación de algunas rutas, como es el caso de “la 67, luego se continuará desde la calle Casimiro Gómez hasta el acceso de la provincia de Río Negro por el tercer puente y también desde Capex hasta la salida hacia Senillosa, duplicando todas las rutas”, reseñó.

Figueroa indicó que a esto se sumará “la construcción de los puentes, comenzando por la intersección de la (ruta) 67 con la 22”, luego se construirá otro puente “sobre Casimiro Gómez, mejoraremos el Cañadón de las Cabras, también se harán los puentes en Parque Industrial”, además de otras obras que mejorarán el acceso a Centenario.

Todas estas obras “van a mejorar muchísimo la transitabilidad en los accesos a Neuquén y estamos trabajando con Mariano para poder iluminar absolutamente todo el recorrido de estas rutas porque consideramos que hace a la seguridad vial y a lo que se merece una capital que es la ciudad más importante del sur argentino”.

El intendente Gaido, por su parte, aseguró que “Neuquén se ha transformado en la provincia y la ciudad que más construyen, que más obras desarrollan en el país”. Destacó que esta obra que era “muy solicitada por los vecinos del barrio Terrazas y para la nueva circulación de la ciudad” contó con una inversión de “1.200 millones de pesos propios de la administración y, además, se hizo en tiempo récord, tres meses antes de lo que estaba pautado, se está inaugurando”.

La pavimentación de casi 300 metros de la nueva traza de la calle Pilmaiquén une Cabellera del Frío y Soldi e incluyó la ejecución de pluviales, movimiento de suelo, protección de barda, guardarraíles y veredas.