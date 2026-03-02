​Una mujer intentó ingresar droga en una Unidad de Detención ​

El hecho ocurrió durante el fin de semana. La madre de un interno intentó ingresar cocaína a la dependencia.

El sábado último, en la Unidad de Detención N° 21 de Cutral Co y en horas del mediodía, personal policial de la mencionada dependencia detectó 3,1 gramos de clorhidrato de cocaína. La misma pretendía ser ingresada por la madre de un interno.

Al ser requisada en la oficina administrativa por personal policial, se detectó que la madre de uno de los internos, que se había presentado con intenciones de visitar a su hijo, poseía oculta entre sus prendas un envoltorio plástico de color blanco, la cual contenía una sustancia de color blanca.

En consecuencia, se solicitó la intervención del Departamento Antinarcóticos, que luego de realizar el correspondiente trabajó de análisis certificó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

La mujer quedó a disposición de la Fiscalía única de Cutral Co a cargo del Fiscal Dr. Maximiliano Breide Ibeid (Fiscal Subrrogante), por infracción a la Ley 23737 de Tenencia y Tráfico de estupefacientes.