​Último día de inscripción al programa de uso racional y eficiente de la energía ​

La convocatoria será hasta este martes 31 de marzo. A la fecha hay 79 inscriptos de los cuales 25 son nuevos inscriptos y el resto son beneficiarios del programa 2025.

Este martes finalizará la inscripción al programa provincial de incentivo de uso racional y eficiente de la energía 2026. Con una inversión de 4.700 millones de pesos se busca brindar una herramienta de asistencia económica por 12 meses a productores primarios, empresas y pymes de los sectores agroindustriales, usuarios del EPEN, que permita incentivar el uso responsable y eficiente de la energía.

Hasta el momento son 79 los inscriptos en el régimen de este año, de los cuales 25 son nuevos y el resto son beneficiarios de la edición 2025. Este programa, otorgapor 12 meses un incentivo del 30% sobre el Cargo por Capacidad de Suministro y Cargos por Energía en su factura eléctrica.

Aquellas empresas que presentaron su “Plan de Mejora de la Eficiencia Energética” durante el ciclo 2025, pueden percibir el beneficio durante los 12 meses de vigencia del Programa 2026.

Los nuevos beneficiarios que posean tarifas T2, T3 y T4, recibirán el incentivo de manera directa los primeros 6 meses, antes de finalizar dicho periodo deberán tener presentado y aprobado por el Centro PyME-ADENEU el “Plan de Mejora de la Eficiencia Energética”, para tener acceso al incentivo mensual de los meses restantes.

Al momento de la inscripción no deberán tener deuda con el EPEN.

COMO GESTIONAR EL BENEFICIO:

https://adeneu.com.ar/eficienciaenergetica/