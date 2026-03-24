​Tuberculosis: la enfermedad que nunca se fue ​

Fue descubierta hace más de 140 años por Robert Koch, y actualmente en la provincia del Neuquén sigue presente con 59 casos notificados en el 2025; y en lo que va del 2026 se diagnosticaron 10 casos.

La tuberculosis sigue siendo un desafío de salud pública. Es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente los pulmones, tiene tratamiento efectivo, gratuito y se cura. El diagnóstico temprano mejora significativamente el pronóstico, y permite evaluar el tratamiento indicado.

Hablar de tuberculosis parece hacer referencia a enfermedades del pasado, pero no es así. Actualmente, de acuerdo a las estadísticas en la provincia del Neuquén se diagnosticaron 59 casos en el 2025, y en lo que va del año 2026 se han notificado 10 casos.

Cada 24 de marzo se recuerda el Día Mundial de la TBC y este año se pone énfasis en que la atención primaria de salud es clave para una respuesta integral. En concordancia con las líneas de cuidado del Plan Provincial de Salud, en los establecimientos de salud pública se refuerza la accesibilidad a los estudios para prevenir su propagación.

A través de la capacitación y formación permanente de los profesionales, el sistema de salud provincial ofrece diagnóstico gratuito en todos los centros de salud, tratamiento completo sin costo, seguimiento médico durante todo el proceso de atención tanto en hospitales como en centros de salud.

Es necesario realizar una consulta médica si la persona presenta algunos de los siguientes síntomas: tos que persiste por más de 15 días (con o sin flema), fiebre, sudoración nocturna o transpiración durante la noche, cansancio, pérdida de peso, o catarro.

Algunas medidas de prevención que se pueden adoptar son mantener los espacios ventilados, cubrir la boca al toser o estornudar, consultar tempranamente ante síntomas respiratorios persistentes, completar los controles médicos cuando se tiene contacto con un caso, y aplicar la vacuna BCG a las y los recién nacidos antes de egresar de la institución sanitaria donde nacieron.

El descubrimiento: el 24 de marzo de 1882, el médico alemán Robert Koch identificó la bacteria, conocida como “Bacilo de Koch” (Mycobacterium), demostrando la causa de la enfermedad que no era hereditaria, sino infecciosa. Recibió el Premio Nobel de Medicina en 1905 por sus investigaciones sobre la tuberculosis.

Mitos y verdades

Mito: La tuberculosis es una enfermedad del pasado o ya erradicada.

Falso.Si bien es cierto que la tuberculosis es una enfermedad muy antigua, en la actualidad, es una enfermedad infecciosa frecuente a nivel mundial, con millones de casos nuevos cada año.

Mito: La tuberculosis se transmite por compartir cubiertos o abrazar a alguien.

Falso. La enfermedad se transmite por el aire cuando una persona enferma tose, habla o estornuda.

Mito: La tuberculosis es hereditaria.

Falso. Es una infección bacteriana, no una enfermedad genética transmitida entre generaciones.

Mito: La vacuna BCG ayuda a proteger a los niños contra las formas más graves de tuberculosis.

Verdadero. La vacuna BCG brinda protección principalmente en la infancia contra formas graves, pero su eficacia en adultos es limitada, por lo que cualquiera puede contagiarse.

Mito: La tuberculosis no tiene cura.

Falso. Es 100% curable con un tratamiento antibiótico adecuado y constante.

Mito: Solo las personas mayores pueden tener tuberculosis.

Falso. La tuberculosis puede afectar a personas de cualquier edad.

Mito: La tuberculosis solo afecta los pulmones.

Falso. Aunque la forma más común es pulmonar, la tuberculosis también puede afectar otros órganos como ganglios, huesos, riñones o el cerebro.