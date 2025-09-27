​Tres provincias patagónicas coordinarán el manejo del fuego desde Lago Puelo ​

Se inauguró hoy la Subcentral de Coordinación y Despacho del Paraje Las Golondrinas. Será el centro logístico del Servicio Nacional del Manejo del Fuego para la zona de la cordillera de Chubut, Río Negro y Neuquén.

Este sábado se llevó adelante la inauguración de la Subcentral de Coordinación y Despacho del Paraje Las Golondrinas, en Lago Puelo, Chubut: una infraestructura clave que permitirá concentrar en un único espacio la labor de brigadistas y mejorar sustancialmente la capacidad operativa en toda la región cordillerana. La base contará con un helipuerto, un centro perimetral y un parque de vehículos.

La nueva Subcentral funcionará como centro de control y estrategia para toda la región cordillerana, mejorando las condiciones laborales de los brigadistas y la capacidad de respuesta del Servicio Nacional del Manejo del Fuego.

El acto de inauguración fue encabezado por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y también participaron el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; en representación del gobierno de Neuquén, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; también diputados nacionales y provinciales de Chubut, al igual que funcionarios del gobierno provincial, intendentes y jefes comunales.

Durante la inauguración, Ortiz Luna, aseguró que “estamos en la era de los incendios forestales y por eso dimos este paso: unirnos para combatirlos en conjunto, porque compartimos geografía, clima e incluso visitantes. Hoy las tres provincias trabajamos como una sola”.

Torres sostuvo que “los patagónicos podemos dar un ejemplo: no tenemos por qué tener miedo de sentarnos con alguien que piense distinto, si el objetivo es salir adelante. Lo hicimos con el gas, con la electricidad y ahora con esta obra central que se había abandonado, y lo logramos con creatividad, austeridad y responsabilidad fiscal”.

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó que “este ha sido el peor invierno de los últimos 14 años en cuanto a nieve, lo que agrava el panorama y nos obliga a prepararnos aún más. La decisión de unirnos y de contar con medios propios entre las tres provincias nos da un poder de respuesta mucho mayor”.

La obra fue realizada por la Unidad Ejecutora Provincial de Chubut, implicó la colaboración y articulación de estrategias conjuntas entre las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, fortaleciendo el federalismo patagónico y garantizando mayor protección a las comunidades frente a incendios forestales.

Contó con un presupuesto de $1.018.929.737,76, incluye el edificio central con hall, oficinas, SUM, cocina, dormitorios, depósitos, un tanque de agua de 55.500 litros y la provisión para autobombas. En una segunda etapa se prevé la construcción de una Sala de Radio y Monitoreo en altura y un área de estacionamiento de 2.895 m².

El proyecto reemplaza instalaciones destruidas por los incendios de 2021 y marca un antes y un después en la capacidad de respuesta ante emergencias en la Comarca Andina.