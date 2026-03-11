​Tres demorados durante un operativo policial en barrio San Lorenzo ​

Tres sujetos fueron demorados e imputados luego de una persecución policial que culminó en una vivienda del barrio. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un arma de fuego y halló plantas y cogollos de cannabis.

La Policía de la Provincia demoró este martes por la noche a tres sujetos en el barrio San Lorenzo, que circulaban con un arma de fuego. Al darse a la fuga, se refugiaron en una vivienda donde, posteriormente, se encontraron plantas de cannabis (marihuana).

El hecho se inició a partir de un aviso del Centro de Operaciones Policiales (COP) a la Comisaría 16, que alertaba sobre una camioneta Volkswagen Amarok en la que se movilizaban tres hombres que aparentemente se encontraban armados. El vehículo había sido visto en la intersección de las calles Matheu y Venado Tuerto.

Cuando el personal policial llegó al lugar, la camioneta ya no se encontraba allí, por lo que se inició un patrullaje por la zona. Minutos después, los efectivos localizaron un vehículo de similares características en calle Cayastá y Avenida del Trabajador.

Según el informe policial, al advertir la presencia del móvil y escuchar las sirenas con balizas que indicaban que debían detenerse, los ocupantes hicieron caso omiso y emprendieron la fuga a alta velocidad por calle Cayastá en dirección sur.

La persecución terminó en una vivienda ubicada sobre calle Matheu, donde los hombres ingresaron y se refugiaron. El inmueble pertenecería a un familiar de uno de los involucrados. Allí fueron finalmente aprehendidos por los efectivos.

Durante el operativo se secuestró una pistola marca Bersa, modelo Thunder, calibre .380. Además, al realizar la requisa del lugar, los uniformados observaron en el patio plantas que serían de cannabis sativa.

En el procedimiento se incautaron seis bolsas de nylon transparente que contenían cogollos, los cuales, por sus características, serían cannabis sativa, con un peso total de 7 gramos. También se constató la presencia de aproximadamente ocho plantas de la misma especie, con alturas estimadas entre 80 centímetros y 1,80 metros. Las plantas fueron extraídas de raíz y secuestradas.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía de Actuación Genérica, que dispuso la demora e imputación de los tres hombres por presunta tenencia ilegal de arma de fuego. En tanto, desde la Fiscalía de Narcocriminalidad, se ordenó la imputación de uno de ellos por presunta infracción a la Ley 23.737.