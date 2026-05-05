​Tras dos allanamientos, secuestran drogas, un arma y elementos robados ​

La investigación comenzó con una denuncia por robo. Dos personas quedaron demoradas.

Durante la jornada de este martes, personal policial de la Comisaría 52 de Centenario realizó dos allanamientos en los barrios Del Alto y 130 viviendas de dicha localidad. Las diligencias, que tuvieron la intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, arrojaron resultados positivos.

A raíz de las actuaciones, se llevó a cabo la identificación de la totalidad de los moradores de las viviendas allanadas, procediendo a demorar a una mujer y a un hombre, de 41 y 40 años, respectivamente.

Además, con la colaboración de la División Antinarcóticos, se procedió al secuestro de 7,693 kilos de cogollos y plantas de cannabis sativa; y 93 gramos de clorhidrato de cocaína. También se secuestró una pistola Bersa calibre 38, ocho cartuchos calibre 380, como así un rotopercutor y alargues, elementos de interés para la investigación.

Los procedimientos se originaron por una denuncia de robo simple. El mismo tuvo lugar en el barrio Sarmiento y fue denunciado ante la propia Comisaría 52.

Este tipo de operativos responde a las políticas públicas que impulsa el Gobierno provincial, con una fuerte inversión en materia de seguridad. El fortalecimiento de las tareas de investigación y la dotación de mejores recursos para la Policía son ejes fundamentales para combatir el narcotráfico y garantizar el bienestar de la comunidad.