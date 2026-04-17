​Trabajos en la red afectan el suministro de agua en sectores de la ciudad ​

El EPAS realiza tareas de reparación en una cañería. Hay siete barrios afectados.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informa que se encuentra trabajando en la reparación de una cañería de distribución de agua potable dañada en la intersección de avenida Mosconi y Leguizamón.

Para llevar adelante la intervención, fue necesario realizar maniobras operativas sobre válvulas y detener el sistema de agua potable “Leguizamón”, lo que genera afectaciones en el suministro en distintos sectores de la ciudad.

Los barrios alcanzados son Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco y Limay.

Las tareas comenzaron a primera hora de la mañana y se prevé que la reparación finalice durante el día. El servicio se restablecerá de manera progresiva a medida que se recupere la presión en la red.

Se solicita a los vecinos extremar el cuidado del agua, priorizando su uso para consumo e higiene. Ante cualquier consulta, pueden comunicarse al Centro de Atención al Usuario al 0800-222-4827, disponible las 24 horas.