​Trabajo facilitó un acuerdo que garantiza el pago de salarios a trabajadores de NRG ​

Con la mediación de la subsecretaría de Trabajo se firmó un acta entre TecPetrol S.A., NRG Argentina S.A. y los sindicatos de camioneros de Neuquén y Río Negro.

El ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a través de la subsecretaría de Trabajo, encabezó una audiencia clave en el contexto de la actual situación empresarial de NRG Argentina S.A, que permitió alcanzar un acuerdo entre dicha empresa, TecPetrol S.A., y los sindicatos de camioneros de Neuquén y Río Negro.

El acta firmada establece que TecPetrol depositará en la cuenta oficial del organismo laboral, que serán destinados exclusivamente al pago de salarios y aguinaldos de origen posterior al 4 de junio de 2025, correspondientes a trabajadores de NRG Argentina S.A.

La autoridad administrativa será la encargada de distribuir los fondos, garantizando que lleguen a quienes les corresponda, según lo reclamado por las organizaciones sindicales.

El acuerdo fue posible gracias a la voluntad de las partes y a la mediación de la subsecretaría de Trabajo, evitando medidas de fuerza que pudieran afectar las operaciones productivas y resguardando los derechos de los trabajadores, en un contexto complejo por la interrupción de actividades de la empresa.

El subsecretario de Trabajo, Pablo Castillo, destacó que “este acuerdo refleja el compromiso del Gobierno provincial en generar espacios de diálogo que brinden soluciones concretas, priorizando siempre a las y los trabajadores”. “Fueron dos jornadas intensas de trabajo y diálogo en las que se avanzó significativamente para alcanzar este resultado”.

Agregó que la audiencia incluyó también a la empresa Total, con el objetivo de lograr un acuerdo similar; sin embargo, “en el día de hoy no fue posible concretarlo”. Castillo aseguró que “hay voluntad de las partes por lo que se mantendrá el diálogo durante el fin de semana para concretarlo”.

El acta será homologada por la autoridad laboral para su plena validez, marcando un paso más en el trabajo articulado entre el sector público, las empresas y el gremio para mantener la paz social y el desarrollo productivo en la provincia.