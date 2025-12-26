​Trabajo brindó capacitaciones sobre violencia laboral ​

Estuvieron destinadas a distintas empresas, sindicatos e instituciones públicas para garantizar entornos laborales sin violencia.

La Provincia promovió acciones junto a distintos sectores de la ciudadanía sobre prevención, sensibilización y formación, para garantizar entornos laborales libres de violencia y respetuosos de la dignidad humana. Lo hizo a través de la Oficina de Asesoramiento e Intervención en Violencia Laboral de la subsecretaría de Trabajo.

En el transcurso del año 2025 se realizaron acciones de sensibilización destinadas a más de 250 personas y estuvieron a cargo de la referente de la Oficina, Silvina Panguilef y el directora provincial de Relaciones Laborales Rodrigo Francisco.

En primera instancia se brindó una jornada a la subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos de Plaza Huincul; también se capacitó a empresas como BM Inspecciones, Sakura y Zille. En cuanto a las entidades gremiales, se realizó la actividad con delegados de Utedyc y con delegados y recorredores de Uocra.

El director a cargo del área, Rodrigo Francisco, señaló que “durante todas las acciones se propuso brindar herramientas teóricas y conceptuales que faciliten el abordaje preventivo/interventivo en situaciones de acoso y violencia en el ámbito laboral”.

Las acciones fueron llevadas adelante considerando que la violencia laboral constituye una de las expresiones más complejas y menos visibles de vulneración de derechos en el ámbito del trabajo y que afecta no sólo la integridad física y psíquica de las personas trabajadoras, sino también el clima organizacional y la calidad de las relaciones laborales.

Por este motivo, tal como plantea la Ley Nacional N° 27.580, se valora que tener una política de sensibilización hacia los diferentes sectores de la sociedad resulta de vital importancia, razón por la que la subsecretaría asumió este rol.

Finalmente, sobre la recepción de las personas asistentes, Francisco resaltó que “fue positiva y se valoró que constituyen el modo de intervención más efectivo y de mayor impacto en la vida de los trabajadores/as, así como de las organizaciones laborales donde se insertan”