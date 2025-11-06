​Tormentas eléctricas generaron nuevos focos en la zona cordillerana ​

A los 12 focos detectados ayer se sumaron dos más: uno en la zona de Pilo Lil y otro, en Mamuil Malal. El COE, coordinado por la Secretaría de Emergencias de la Provincia, analiza la evolución de la situación y los pronósticos meteorológicos.

El COE, en Neuquén.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informa que, a los 12 focos de incendio registrados ayer en la zona cordillerana, producto de descargas eléctricas, se sumaron hoy dos nuevos focos en la zona de Pilo Lil -donde trabajan brigadistas provinciales con apoyo de personal de Corfone- y en Mamuil Malal.

Durante la mañana, un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego aterrizó en Aluminé para realizar tareas de coordinación y traslado de brigadistas, aunque la neblina presente en el área complicó las operaciones aéreas.

Por otro lado, en la zona de San Martín de los Andes, las condiciones climáticas actuales también dificultan el despliegue de los medios aéreos previstos. A primera hora de la tarde, el helicóptero provincial comenzará con el monitoreo y -de ser necesario- el traslado de personal en las zonas de Junín de los Andes, Aluminé, Villa Pehuenia y Moquehue.

Las tareas de monitoreo, planificación y asistencia se realizan desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), coordinado por la secretaria de Emergencias Luciana Ortiz Luna, en la ciudad de Neuquén. En ese ámbito se analiza de forma permanente la evolución de la situación y los pronósticos meteorológicos.

Alerta Climática

Para este jueves se mantiene vigente la alerta por tormentas con actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que pueden superar los 60 km/h, ocasional caída de granizo y precipitaciones intensas en cortos períodos.

Las zonas más afectadas serán el centro de la provincia (Loncopué, Chorriaca y Bajada del Agrio) y el corredor petrolero cercano a Añelo y Rincón de los Sauces. Se prevén acumulados de lluvia entre 10 y 40 milímetros, con la posibilidad de valores superiores de manera localizada. Esta situación puede variar a lo largo de la jornada, por lo que el equipo técnico se encuentra pendiente de la evolución meteorológica y en comunicación permanente con los municipios y organismos locales para ajustar los operativos si fuera necesario.

Se recomienda a quienes circulen por la Ruta Nacional 237, entre la zona de la Confluencia y Piedra del Águila, hacerlo con máxima precaución debido a la presencia de calzada mojada y sectores con lluvia intensa.

Se recuerda que hoy, jueves, se realizará un corte programado de energía eléctrica de 13 a 18 horas en San Martín y Junín de los Andes, debido a tareas de mantenimiento en la línea de alta tensión Alicurá – Pío Protto. Se solicita a la población tomar los recaudos correspondientes.

Ante la detección de humo o fuego, comunicarse de inmediato al 100 (Bomberos), 101 (Policía), 103 (Defensa Civil), 107 (Emergencias de Salud) o al número local más próximo.