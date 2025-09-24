​Tienda de Sabores llega a Chos Malal con la Copa Trashumancia ​

Los elaboradores de alimentos y bebidas de origen neuquino tendrán la posibilidad de dar a conocer sus productos, mientras se desarrolla el concurso de cervecerías artesanales. Hasta el 26 de septiembre estará habilitado el período de postulación para emprendedores.

El sábado 4 de octubre, de 18 a 23, se realizará en el CPEM N° 4 de Chos Malal una nueva edición de la feria itinerante “Tienda de Sabores”. El evento, que busca promocionar y dar a conocer alimentos y bebidas de origen neuquino, es organizado por el gobierno provincial a través del Centro PyME-ADENEU, dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria.

La edición de Chos Malal cuenta con el apoyo del municipio y de la cámara de comercio local. Hasta el viernes 26 de septiembre estará habilitado el período de postulación para emprendedores que quieran participar de la feria.

Los interesados deberán leer atentamente el reglamento de participación y completar el formulario de pre-inscripción, disponibles en el siguiente enlace: https://forms.gle/z8KyAoEAXm77mqCb7.

“Tienda de Sabores” es un evento libre y gratuito, para todo público, donde los visitantes pueden degustar y adquirir variados productos como té, chocolates, quesos, gin, alfajores, frutos secos, aderezos, miel y dulces.

Durante el evento se llevará a cabo la premiación de la “Copa Trashumancia” y habrá bandas en vivo, sorteos y muchos atractivos más para disfrutar en familia.

Este año, la feria tuvo ediciones en Villa La Angostura, Neuquén capital y, recientemente, en Aluminé. En la ciudad de Neuquén generó un gran interés con la visita de más de 7.000 personas en el Espacio Duam.

Sobre la Copa Trashumancia

La feria formará parte del cierre de la segunda edición de la “Copa Trashumancia”, un concurso para cervecerías artesanales y cerveceros caseros que se realizará el 2, 3 y 4 de octubre.

La actividad es organizada por la agrupación Cerveceros del Norte Neuquino, integrada por emprendedores de Las Ovejas, Andacollo y Chos Malal.

La evaluación de las muestras que se presenten estará a cargo de un jurado calificado para valorar cada cerveza y que otorgará los puntajes para acceder a medallas de oro, plata y bronce.

También habrá reconocimiento para la Mejor Cerveza, Mejor Cervecería y Mejor Cervecera Casera o Cervecero Casero.

La postulación y presentación de muestras estará habilitada hasta el 30 de septiembre en https://beerawardsplatform.com/copatrashumancia.