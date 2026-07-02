​Temporal: Provincia realiza un operativo integral de prevención y asistencia en rutas y zonas afectadas  ​

Incluye el trabajo coordinado de organismos provinciales, fuerzas de seguridad, Vialidad y municipios para prevenir incidentes, asistir y garantizar la seguridad vial.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén realizó este miércoles un amplio despliegue operativo frente al intenso temporal de nieve, bajas temperaturas y hielo que afecta gran parte del territorio.

Las acciones fueron coordinadas por la secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, en articulación con los ministerios provinciales, la Policía del Neuquén, Vialidad Provincial, Vialidad Nacional y municipios.

Tuvo como principal objetivo preservar la seguridad, reducir riesgos en las rutas y garantizar una rápida respuesta ante las contingencias derivadas del fenómeno climático.

Durante la jornada se implementaron retenes preventivos en corredores estratégicos y se reforzaron los controles de circulación. Además, Vialidad Nacional dispuso la restricción preventiva para el transporte de cargas y de pasajeros sobre las rutas nacionales de la provincia desde las 18 de este miércoles hasta las 9 del jueves, con el fin de disminuir riesgos para los usuarios y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

La portación de cadenas físicas es obligatoria y se recuerda la importancia respetar las indicaciones del personal apostado en los distintos operativos.

En la red vial provincial, los equipos realizaron un barrido preventivo sobre la Ruta Provincial 13, donde algunos vehículos fueron acompañados hasta Villa Pehuenia. También hubo intervención sobre la Ruta Provincial 46, mientras que la zona de Rahue presentó las condiciones más complejas de la jornada debido a las intensas nevadas.

Como parte de las intervenciones personal provincial asistió a un poblador de Laguna Auquinco cuya vivienda resultó afectada por el ingreso de nieve, en una respuesta coordinada entre los organismos de emergencia desplegados en la región.

En paralelo, la Provincia monitoreó la situación generada en el Paso Internacional Pino Hachado, donde las condiciones meteorológicas obligaron al cierre preventivo del cruce.

En Las Lajas se activó el dispositivo previsto para ayudar a los transportistas varados y se brindó asistencia a decenas de camioneros que permanecen a la espera de una mejora en las condiciones climáticas.

El ingreso de una masa de aire antártico mantiene temperaturas extremadamente bajas, fuertes heladas y formación de hielo tanto en la cordillera como en sectores de la meseta. En este sentido se reiteró la recomendación de evitar viajes que no sean indispensables.

En materia educativa, el ministerio de Educación informó que las decisiones sobre suspensión de clases continúan siendo evaluadas por cada distrito, de acuerdo con las condiciones particulares de cada establecimiento y localidad.

Debido a la emergencia en el suministro de gas que afecta a Rincón de los Sauces, quedaron suspendidas las actividades en todos los establecimientos educativos de esa localidad durante el jueves 2 y viernes 3 de julio.

El operativo continúa activo con monitoreo permanente de la evolución del temporal y una coordinación constante de la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, el Ministerio de Seguridad, la Policía del Neuquén, Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, municipios y demás organismos involucrados, con el objetivo de brindar una respuesta rápida y proteger a la población en todo el territorio provincial.