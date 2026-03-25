Temporal en el norte neuquino dejó importantes pérdidas para crianceros

El fuerte temporal de lluvia y nieve que afectó días atrás al norte de Neuquén provocó graves daños, especialmente entre crianceros que aún permanecían en zonas de veranada.

Uno de los casos más afectados es el de la familia Pereira, con campo en el sector conocido como La Piedra del Buey. Allí, numerosos animales quedaron atrapados por la nieve en la zona de la cruzada del Topuyo, cuando se encontraban en pleno descenso hacia Tricao Malal, en la región de la cordillera del viento.

Según informaron, hasta el momento se registran más de 50 animales muertos, mientras continúan las tareas de búsqueda ante el temor de que la cifra siga en aumento.

El temporal sorprendió a varios productores en plena transición de temporada, generando un fuerte impacto económico y productivo en la región.

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