​Taquimilán celebró su aniversario con anuncios y reconocimientos a la comunidad ​

El ministro Guillermo Koenig encabezó el acto protocolar junto al intendente Juan Carlos Montesino. Durante la ceremonia se firmó un acta acuerdo para avanzar en la construcción de una delegación del ISSN en la localidad.

La localidad de Taquimilán conmemoró este sábado su 57° aniversario con un acto protocolar encabezado por el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, acompañado por el intendente Juan Carlos Montesino y autoridades provinciales y regionales.

Koenig reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo del norte neuquino mediante importantes anuncios de infraestructura, vivienda, conectividad y servicios. Al respecto, indicó que “la actual gestión lleva adelante un cambio de paradigma basado en el ordenamiento de las cuentas públicas para garantizar una distribución equitativa de los recursos en los 57 municipios y comisiones de fomento de Neuquén”.

Como anuncio central de la jornada, se confirmó que la próxima semana será licitada la planta de tratamiento de líquidos cloacales para Taquimilán. La obra contempla una inversión superior a los 3.000 millones de pesos e incluirá más de 5.700 metros de cañería de PVC, 200 conexiones domiciliarias iniciales, una estación de bombeo, grupo electrógeno y playa de secado de barros.

Otro de los avances destacados fue la habilitación de un sector comercial del Banco Provincia del Neuquén en la localidad, que permitirá a los vecinos realizar trámites bancarios sin necesidad de trasladarse hasta Chos Malal. Los trabajos fueron ejecutados bajo el sistema de obra delegada, con participación de mano de obra local, una modalidad que promueve que la inversión pública genere empleo y movimiento económico dentro de cada comunidad.

En este sentido, Koenig puso en valor el Pacto de Gobernanza suscripto con el municipio como herramienta para definir responsabilidades compartidas entre Provincia y gobiernos locales, posibilitando la ejecución de distintas obras para la comunidad.

La Provincia lleva adelante actualmente distintas obras para Taquimilán. Entre ellas se encuentran diez viviendas que presentan un avance cercano al 50 por ciento y la construcción de nuevos sanitarios en el vivero provincial. Además, se encuentran avanzadas las gestiones para ampliar las redes de gas.

Por otro lado, Koenig resaltó “el impacto del programa de Becas Gregorio Álvarez, financiado por las empresas operadoras y el Banco Provincia del Neuquén, que en Taquimilán beneficia actualmente a 81 estudiantes de nivel obligatorio y a 30 de nivel superior”.

También se repasaron las acciones implementadas para asistir al sector productivo en un contexto de emergencia hídrica, “con financiamiento para perforaciones, provisión de agua, fardos de forraje y créditos destinados a la agricultura familiar, además de inversiones para mejorar el canal de riego que abastece unas 400 hectáreas productivas”.

Por su parte, el intendente Montesino destacó “los logros alcanzados y las metas pendientes para mejorar la calidad de vida regional”. En este sentido, subrayó la importancia de la asistencia social, el apoyo a los estudiantes mediante transporte gratuito y la construcción de un nuevo salón para los adultos mayores.

Montesino enfatizó en la necesidad de contar con servicios de comunicación en los parajes rurales y celebró la llegada de nuevas oficinas institucionales y bancarias a la localidad.

El acto contó además con la presencia del secretario de Interior, Gustavo Coatz; el delegado del Alto Neuquén, Néstor Fuentes; el diputado provincial Gabriel Álamo; el secretario de Ambiente, Hipólito Salvatori; la senadora nacional Julieta Corroza; el presidente del Banco Provincia del Neuquén, Gabriel Bosco; los intendentes de Tricao Malal, Jorge Gutiérrez; de Andacollo, Manuel San Martín; de Chos Malal, Nicolás Albarracín, y presidentes de comisiones de fomento de la región.