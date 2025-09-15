​Sorprendieron a furtivos y les labraron 11 actas de infracción ​

Durante el fin de semana, los operativos de fiscalización en rutas provinciales y nacionales lograron el secuestro de ejemplares de fauna silvestre como truchas y un piche, y productos sin autorización legal.

Personal de Guardafauna de la Provincia del Neuquén llevó adelante un amplio operativo de fiscalización en coordinación con fuerzas de seguridad provinciales y nacionales durante el pasado fin de semana. Las acciones se desarrollaron en diversas localidades y rutas de la provincia, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de fauna silvestre, caza y pesca.

Además de labrar 11 actas de infracción se secuestraron ejemplares de fauna silvestre. Entre las faltas detectadas se registraron: transporte de truchas sin permiso habilitante, pesca en época de veda y con uso de carnada, transporte de un ejemplar de piche muerto (especie silvestre protegida), traslado de leña de especie nativa sin la correspondiente guía, en infracción a la Ley N° 1890.

Los secuestros de fauna realizados incluyeron 10 ejemplares de trucha (1 perca, 2 marrones y 7 arco iris) y un ejemplar de piche.

Los controles se desplegaron en rutas provinciales como la Nº7, Nº9, Nº 21, Nº 1, Nº 17; y nacionales, como la Nº 40 y la Nº 237. Y en los distintos puntos de la provincia se realizaron en coordinación con la Policía de varias localidades como Chihuidos, Aguada San Roque, Sauzal Bonito, Picún Leufú, Las Lajas, Loncopué y El Cholar; la Brigada Rural de Chos Malal y Gendarmería Nacional – Escuadrón San Martín de los Andes.

Desde la Provincia se destacó la eficacia de la articulación interinstitucional, que permitió no solo detectar infracciones, sino también reforzar la presencia territorial y promover la conservación de los recursos naturales en el marco de la Ley Provincial N° 2539.