​Siete allanamientos simultáneos en Cutral Co y Plaza Huincul ​

Policía secuestró drogas, réplicas de armas de fuego, municiones, dinero, teléfonos y un vehículo, entre otros elementos. También se clausuró una vivienda de manera preventiva.

La División Antinarcóticos de Cutral Co de la Policía provincial llevó adelante este viernes un importante operativo como parte de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes en la comarca petrolera. Las diligencias incluyeron siete allanamientos simultáneos en distintos barrios de Cutral Co y Plaza Huincul, con significativos resultados.

Durante los procedimientos se secuestraron diversas cantidades de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, réplicas de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo -presuntamente vinculado a la actividad ilícita-, sistemas de videovigilancia, teléfonos celulares y un automóvil relacionado con los movimientos investigados. Asimismo, una vivienda fue clausurada de manera preventiva por haber sido utilizada exclusivamente para el supuesto comercio de sustancias prohibidas.

La investigación se desarrolló a partir de aportes ciudadanos realizados mediante la aplicación Narco Web del Ministerio Público Fiscal y Neuquén Te Cuida, junto con observaciones del personal de la División Antinarcóticos. Tras corroborar la información mediante tareas de campo durante aproximadamente un mes, se solicitó la autorización judicial correspondiente para llevar adelante los allanamientos.

Los operativos se desplegaron en los barrios Progreso y Aeroparque de Cutral Co, y Otaño de Plaza Huincul. Para ello se movilizaron más de 70 efectivos pertenecientes a distintas Divisiones Antinarcóticos de la provincia, junto con personal del GEOP y del Comando Radioeléctrico, utilizando alrededor de 15 móviles policiales.

Como resultado, siete personas mayores de edad fueron notificadas por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737 y quedaron en libertad supeditada. Las actuaciones continúan bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Cutral Co.