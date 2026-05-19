​Servicio de agua potable afectado en el Alto Neuquén ​

Se debe a un corte de energía programado por el EPEN para hacer tareas de mantenimiento. Se solicita hacer un uso racional del agua hasta que se restablezca el servicio.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informa a los usuarios de la región Alto Neuquén que este martes 19 los sistemas de bombeo en Chos Malal, Andacollo y Taquimilán estarán afectados por un corte de servicio del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

El EPEN llevará a cabo trabajos sobre la línea de alta tensión de 132 kilovoltios Puesto Hernández-Filo Morado-Chos Malal y sobre la línea de media tensión Chos Malal-Andacollo, afectando el suministro eléctrico entre las 13 y las 19.

Ante la imposibilidad de bombear agua a las cisternas en esos horarios, se deberá restringir el suministro. Una vez restablecida la energía, los equipos se encenderán en forma progresiva y el servicio domiciliario se normalizará paulatinamente.

Desde el EPAS se recomienda a los usuarios extremar los cuidados en el consumo de agua, priorizándola solo para higiene y consumo humano. Ante cualquier inconveniente la comunidad se puede comunicar con el Centro de Atención al Usuario (0800-2224827), que atiende de forma gratuita las 24 horas del día.