​Servicio de agua afectado por fisura de una cañería de distribución ​

Hay ocho barrios con problema de suministro. Personal del EPAS se encuentra realizando las reparaciones.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informa que se detectó una fisura de una cañería de distribución de agua potable en la zona de avenida Mosconi, a la altura de J.J. Lastra y Avenida Olascoaga.

En este momento, personal operativo se encuentra realizando la reparación de la misma, para lo cual fue necesario paralizar el sistema de bombeo Leguizamón, ubicado sobre el río Limay y manipular válvulas que puedan generar que la cañería quede sin agua para llevar a cabo la reparación.

Es por esta razón, los barrios Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay tendrán el suministro afectado hasta tanto culmine la reparación.

Se solicita a los vecinos del sector extremar los cuidados del agua, priorizándola solo para higiene y consumo. Ante cualquier consulta, los vecinos pueden comunicarse al 0800-2224827 las 24 horas.