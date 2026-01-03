​Senillosa sumará un nuevo atractivo enoturístico ​

“Impasse” se encuentra en la etapa final de construcción de una nueva bodega y restaurante, junto a su propio viñedo. Destacaron el apoyo constante de la provincia.

El emprendimiento vitivinícola “Impasse” comenzó hace poco más de una década en Neuquén capital de la mano de sus fundadores Rosana Jurio y Adrián del Negro.

En sus inicios adquirían uva de otros productores para luego elaborar su vino “de garage” en Neuquén capital. Luego de años de trabajo e inversión, se encuentran prontos a inaugurar un restaurante y nueva bodega en Senillosa.

El apoyo del Gobierno provincial fue clave en las distintas etapas del emprendimiento, hasta llegar a este hito. La obra que están por finalizar consta de 500 metros cuadrados, entre superficie cubierta y semicubierta, donde albergarán la bodega y el restaurante.

“Nosotros elaboramos vinos hace más de 10 años y hace 7 nos mudamos acá a Senillosa. Producimos alrededor de 4.000 litros de vinos varietales y estamos a punto de inaugurar nuestro nuevo establecimiento para hacer enogastroturismo”, relató Jurio.

El enogastroturismo es una modalidad de turismo que combina la degustación y el conocimiento del vino (enoturismo) con la experiencia gastronómica local (turismo gastronómico).

“Para nosotros Senillosa tiene un solo destino, que es crecer. Y creemos que acompañamos en ese crecimiento dando una oferta turística que va a permitir que más personas conozcan los emprendimientos del lugar, siendo que estamos tan cerca de Neuquén capital”, indicó Jurio.

El crédito estará destinado principalmente a la compra de mobiliario, equipamiento para el almacenaje de los vinos producidos, refrigeración y equipamiento de cocina.

La asistencia financiera fue otorgada por el gobierno de la provincia a través del Centro PyME-ADENEU, con el aval sobre el 100 por ciento del crédito, por parte del Fondo de Garantías del Neuquén (Foganeu).

Los fondos provienen de la línea de Cadena de Valor del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

“Este crédito nos permite abrir la puerta”, sostuvo Jurio y agregó: “La verdad es que nuestro sueño es compartirlo, es recibir amigos, conocer gente, poder dedicarnos a ser anfitriones y mostrar esto que hacemos con tanto amor”.

Apoyo provincial

Desde el Programa Vitivinícola del Centro PyME-ADENEU, organismo dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria se acompaña a “Impasse” desde sus inicios.

La asistencia técnica personalizada ha sido clave y, a su vez, han participado de capacitaciones y programas de formación que les han permitido profesionalizar la gestión del emprendimiento.

A nivel promoción, la bodega artesanal ha participado de innumerables ferias, como Tienda de Sabores, para acercar sus productos a consumidores de distintos puntos de la provincia y la región.

“Que nuestro lugar sea Neuquén es una de las ventajas que tenemos porque nos acompañan desde siempre, desde que arrancamos, tanto con las líneas de financiamiento que nos han podido dar para ir armándonos hasta asesoramiento técnico”, destacó Jurio y remarcó que “siempre que necesitamos algo y levantamos el teléfono siempre hay alguien de la Provincia para ayudarnos, apoyarnos y brindarnos lo que puedan para que sigamos adelante”.