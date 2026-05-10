​Seminario de actualización técnico ambiental sobre Recursos Hídricos ​

Se realizará el viernes 15 de mayo y brindará herramientas para la evaluación y gestión del agua en la provincia. Se abordarán temáticas vinculadas a acuíferos, infraestructura hidrocarburífera, captaciones y proyectos sobre aguas superficiales.

La subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia, en conjunto con el Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén (CPAN), llevará adelante el viernes 15 de mayo el seminario de actualización técnico–ambiental en Recursos Hídricos “Herramientas para la Evaluación y Gestión en la provincia del Neuquén”.

La capacitación se desarrollará de manera presencial en la sede ubicada en calle Eduardo Talero 445 de la ciudad de Neuquén, de 8:30 a 16.

La jornada estará a cargo de especialistas en recursos hídricos y estará destinada a profesionales ambientales, ingenieros hidráulicos, referentes de empresas operadoras y de servicios, así como también a profesionales vinculados a disciplinas afines.

Esta propuesta se enmarca en el convenio suscripto entre el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales y el CPAN, mediante el cual se acordó que el Colegio será el único registro de personas físicas que desarrollen actividades y/o presten servicios ambientales en la provincia para carreras vinculadas a las ciencias ambientales.

Asimismo, se estableció que no será obligatoria la inscripción o renovación en el Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales (RePPSA) para aquellos profesionales matriculados en el CPAN, entidad que mantendrá actualizado de manera permanente el registro de profesionales habilitados, garantizando transparencia y trazabilidad en la información.

El seminario contará con módulos temáticos orientados a la evaluación y gestión de recursos hídricos, abordando aspectos técnicos vinculados a proyectos de infraestructura, protección de acuíferos, captaciones de agua, vertidos de efluentes y evaluación de intervenciones sobre aguas superficiales.

Los participantes recibirán certificado oficial de asistencia otorgado por el CPAN.

Las inscripciones pueden realizarse por correo electrónico: [email protected]

Programa

08:30 – 09:00 | Apertura SsRH

Geóloga Nadia Curetti

09:00 – 09:45 | Estudios de Riesgo Hídrico en Proyectos de Infraestructura Hidrocarburífera, por Mariángeles Viera

09:45 – 10:30 | Protección de Acuíferos Profundos: Pozos Productores, Sumideros y Monitores, por Luciano Núñez

10:30 – 11:15 | Protección de Acuíferos Someros, por Franco Bono Rapp

11:15 – 12:15 | Coffee Break & Networking

12:15 – 13:00 | Diseño de Pozos de Captación de Agua Subterránea, por Joaquín López Quintana

13:00 – 13:45 | Captaciones Superficiales y Vertidos de Efluentes Tratados, por Andrea García Tourn y Yanina Rubio

13:45 – 14:15 | Break

14:15 – 15:00 | Línea de Ribera y Proyectos en Espacio Público Hídrico, por Andrea García Tourn y Yanina Rubio

15:00 – 16:00 | Evaluación de Proyectos con Intervención sobre Aguas Superficiales, por Gustavo Baratti