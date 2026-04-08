​Seguridad fortalece programas y servicios a la comunidad en toda la provincia ​

El Gobierno avanza en un modelo cercano, participativo y orientado a dar respuestas concretas en cada localidad. A través de distintos programas, herramientas digitales como Neuquén Te Cuida, los Consejos de Seguridad Ciudadana y más de 50 oficinas de abordaje de violencias.

El ministerio de Seguridad de la provincia del Neuquén continúa consolidando una política integral basada en la prevención, la cercanía y la innovación tecnológica, con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en todo el territorio.

Se despliegan acciones territoriales, herramientas digitales y dispositivos de acompañamiento que permiten abordar la seguridad desde una perspectiva integral, con una presencia activa del Estado en cada localidad.

Uno de los pilares centrales es el programa PRE-VIDA, una política pública sostenida que aborda de manera integral la prevención de violencias, delitos y consumos problemáticos en todo el territorio provincial.

A través de equipos interdisciplinarios, el programa desarrolla talleres, charlas y espacios de intercambio en escuelas, barrios, clubes e instituciones, promoviendo herramientas para la resolución pacífica de conflictos, el fortalecimiento de vínculos y la construcción de entornos más seguros.

Durante el último período, PRE-VIDA alcanzó a más de 40.000 personas en toda la provincia, con más de 200 intervenciones y capacitaciones, consolidando una política preventiva con fuerte despliegue territorial.

La iniciativa aborda temáticas clave como el bullying, el grooming, los ciberdelitos, las distintas formas de violencia y los consumos problemáticos, incorporando además una perspectiva de género y diversidad. También incluye acciones específicas con adultos mayores, orientadas a prevenir estafas y situaciones de vulnerabilidad.

Este trabajo permite detectar de manera temprana situaciones de riesgo y generar intervenciones oportunas, fortaleciendo una red de cuidado comunitario articulada con organismos provinciales, municipios e instituciones locales.

En complemento, el programa de Prevención Comunitaria refuerza la presencia territorial mediante equipos que trabajan junto a vecinos, comisiones barriales y organizaciones, promoviendo la mediación, el acompañamiento y la resolución pacífica de conflictos.

Consejos de Seguridad: participación y decisiones territoriales

Los Consejos de Seguridad Ciudadana cumplen un rol estratégico en la descentralización de la política de seguridad, acercando la toma de decisiones a cada región y fortaleciendo el protagonismo de los gobiernos locales.

Con reuniones periódicas y mesas de trabajo, estos espacios generan información clave sobre las dinámicas sociales y delictivas de cada territorio, permitiendo anticipar conflictos y orientar los recursos de manera más eficiente.

Este esquema no solo mejora la capacidad de respuesta, sino que también consolida una gestión basada en la escucha activa, la planificación conjunta y la evaluación permanente.

Además, fortalecen la transparencia en la gestión pública y promueven la participación ciudadana en la definición de prioridades, consolidando un modelo de seguridad democrática basado en la corresponsabilidad entre el Estado y la comunidad.

Herramientas para la participación ciudadana

El ministerio dispone de diversos canales para facilitar el acceso de la comunidad a los servicios de seguridad. Entre ellos se destacan las líneas telefónicas 107 (emergencias médicas), 103 (Defensa Civil) y 148 (violencia familiar).

En este sentido, se consolidó la aplicación Neuquén Te Cuida, que permite realizar denuncias, gestionar trámites y acceder a servicios de manera ágil y segura. Según el último reporte de la Policía provincial (enero de 2026), la plataforma mantiene un crecimiento sostenido, con más de 334 mil descargas.

A través de la app se gestionaron 173.745 certificados de antecedentes y más de 290.000 turnos para verificación vehicular.

Uno de los datos más relevantes es su utilización para denuncias por narcomenudeo: se registraron 8.886 denuncias desde su implementación, lo que refleja la confianza de la ciudadanía y su participación activa en la prevención del delito, dentro de la desfederalización.

Abordaje integral de las violencias

La provincia cuenta con más de 50 oficinas especializadas en comisarías y dependencias policiales, donde se brinda atención, contención y acompañamiento a personas en situación de violencia, especialmente en casos de violencia de género y familiar.

Estos espacios cuentan con equipos capacitados que realizan la primera escucha, orientan a las víctimas y articulan intervenciones con la Justicia y otros organismos del Estado. Además, se fortalecieron las medidas de protección mediante la implementación de botones antipánico, que permiten activar alertas inmediatas y garantizar una respuesta rápida ante situaciones de riesgo.

Innovación y tecnología aplicada a la seguridad

Como parte del proceso de modernización, la provincia avanza en la incorporación de herramientas tecnológicas que fortalecen la prevención y la respuesta ante emergencias. Entre ellas se destacan los centros de monitoreo y videovigilancia, que operan de manera permanente, y la instalación de Puntos Seguros en espacios públicos, dispositivos que permiten comunicarse de forma inmediata con el sistema de emergencias.

Estos puntos, integrados al sistema de monitoreo, refuerzan la asistencia en zonas de alta circulación y destinos turísticos. Asimismo, se desarrolló la plataforma web Neuquén Cibersegura, un espacio digital destinado a la prevención de delitos informáticos, con información, alertas y guías para la ciudadanía. https://neuquencibersegura.gob.ar/

Servicios y acciones complementarias

Entre las iniciativas destacadas, se encuentra el programa de recupero de bicicletas, que permite registrar, identificar y restituir rodados sustraídos. En materia de seguridad privada, se implementó una nueva plataforma web para la gestión y regulación del sector, optimizando los procesos de habilitación, registro y control, y fortaleciendo la transparencia.

En paralelo, el Ministerio continúa avanzando en convenios con municipios para profundizar el trabajo preventivo en cada localidad.