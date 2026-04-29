​Seguridad fortalece la capacitación en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales ​

El ministerio de Seguridad acompañó una capacitación para optimizar la detección, prevención y actuación ante delitos vinculados al tráfico ilegal de bienes culturales.

Con el objetivo de reforzar las políticas de fortalecimiento institucional y profesionalización de las fuerzas, el ministerio de Seguridad acompañó una capacitación para optimizar la detección, prevención y actuación ante delitos vinculados al tráfico ilegal de bienes culturales.

El acto de apertura contó con la participación de la secretaria de Cultura, María José Rodríguez; la subsecretaria de Cultura, Ana Bonet; el director de Políticas Culturales, Bernardo Storioni; y la directora de Patrimonio Cultural, Claudia Della Negra.

En representación del área de Seguridad, estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Pablo Conforte; el director provincial de Seguridad, Hugo Capozzoli; el director de la Dirección Delitos, comisario mayor Sergio Llaytuqueo; el comisario inspector Miguel Arjona, a cargo del Departamento de Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales; y Karina Alejandra Maliqueo, jefa de Delitos Ambientales.

Durante la apertura, Conforte, destacó que “estamos consolidando una policía más preparada para enfrentar delitos complejos. La capacitación y el trabajo articulado son fundamentales para proteger nuestro patrimonio cultural y fortalecer la seguridad en la provincia”.

Por su parte, el director provincial de Seguridad, Hugo Capozzoli, subrayó “estas instancias permiten unificar criterios de actuación y mejorar la capacidad de respuesta del personal policial, incorporando herramientas concretas para intervenir de manera eficiente”.

La capacitación fue dictada por especialistas en la materia, entre ellos la Claudia Della Negra, directora de Patrimonio Cultural; Mateo Gutiérrez, jefe del Departamento de Paleontología; Silvana Quilodran; y Nicolás Padín, a cargo del Archivo Histórico Provincial.

Asimismo, participaron como disertantes Julieta González, fiscal provincial de Delitos Ambientales y Leyes Especiales, y la fiscal federal Julieta Rebolledo, quienes abordaron el rol del Ministerio Público en la investigación y persecución de este tipo de delitos.

La jornada incluyó contenidos vinculados al marco legal vigente, la intervención judicial y fiscal, la identificación de bienes patrimoniales —arqueológicos, paleontológicos, históricos y espeleológicos— y la aplicación del Protocolo Único de Actuación en la Provincia del Neuquén.

Además, se desarrollaron instancias prácticas de trabajo, donde los participantes analizaron procedimientos y herramientas para la identificación de bienes culturales traficados ilícitamente, fortaleciendo así la articulación entre organismos.

Desde el ministerio de Seguridad remarcaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a consolidar una fuerza policial más profesional, con capacidad de respuesta ante nuevas modalidades delictivas y comprometida con la protección del patrimonio cultural de todos los neuquinos.