​Seguridad entregó equipamiento a unidades de detención ​

Es parte del trabajo que impulsa el ministerio del área para fortalecer el sistema penitenciario, mejorar las condiciones de atención y promover instancias de formación dentro de las unidades de detención.

El secretario de Seguridad, Pablo Conforte, realizó visitas a las Unidades de Detención N°16 y N°12 de Neuquén, donde mantuvo encuentros con las autoridades de cada establecimiento y recorrió sus instalaciones.

En la Unidad de Detención N°16, Conforte se reunió con el titular de la unidad, Gustavo Rolón, e hizo entrega de equipamiento informático destinado al sector de enfermería, con el objetivo de fortalecer la atención y el registro sanitario dentro del establecimiento.

Posteriormente, la comitiva visitó la Unidad de Detención N°12, donde fue recibida por la titular de la unidad, María José Alarcón. Allí se entregó un equipo informático para el área de enfermería y dos equipos de sublimación, que serán utilizados para dictar un curso de capacitación en sublimado destinado a las personas privadas de la libertad, promoviendo herramientas de formación y oportunidades de reinserción.

De las recorridas participaron también el director provincial de Asuntos y Políticas Penitenciarias, Gastón Ponce, la directora general Ailín Vegas y el comisario mayor Ceferino Pizarro.