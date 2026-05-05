​Seguridad aportó su mirada en el debate sobre ciudadanía digital crítica ​

La iniciativa apunta a brindar herramientas concretas a la comunidad educativa para abordar los desafíos del entorno digital contemporáneo.

El ministerio de Seguridad de la Provincia participó del debate legislativo sobre el proyecto de ley que propone la creación del Programa de Ciudadanía Digital Crítica, con el objetivo de fortalecer la prevención de riesgos en entornos virtuales.

El director provincial de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, Daniel Domene, expuso ante la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Legislatura y advirtió sobre el desconocimiento generalizado de los riesgos digitales, tanto en personas adultas como en niños, niñas y adolescentes.

Durante su intervención, Domene remarcó que el abordaje debe centrarse en la formación y la concientización. “El camino no es la prohibición, ya que puede generar efectos contraproducentes, sino brindar herramientas para comprender y gestionar los riesgos”, señaló.

El funcionario explicó que la actividad cotidiana en internet implica la generación constante de datos personales, muchas veces sin plena conciencia de su alcance. En ese sentido, advirtió que la huella digital que se construye a partir de esas acciones puede ser utilizada para perfilar a las personas y, eventualmente, influir en sus decisiones.

Asimismo, destacó que una mayor educación digital permitiría prevenir delitos y situaciones de riesgo que se desarrollan en el ámbito virtual, como estafas, suplantación de identidad, grooming, sexting y fraudes bancarios.

Otro de los puntos abordados fue la sobreexposición de menores en redes sociales por parte de adultos -fenómeno conocido como sharenting-, práctica que, según indicó, incrementa la vulnerabilidad al facilitar la construcción de perfiles digitales.

En relación con el avance de la inteligencia artificial, Domene señaló que, si bien se trata de una herramienta con múltiples beneficios, también puede ser utilizada con fines dañinos si no se acompaña con una adecuada educación digital.

La participación del ministerio de Seguridad se dio como parte del tratamiento del proyecto impulsado por las diputadas Mercedes Tulián (PRO-NCN) y Gisselle Stillger (Arriba Neuquén), que busca incorporar el Programa de Ciudadanía Digital Crítica en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

La iniciativa apunta a brindar herramientas concretas a la comunidad educativa para abordar los desafíos del entorno digital contemporáneo, incluyendo la alfabetización algorítmica, la promoción de hábitos de salud digital y la concientización sobre huella digital, privacidad y protección de datos personales.

También prevé la prevención de riesgos como grooming, ciberacoso, estafas digitales y ludopatía online, la incorporación de estos contenidos en los diseños curriculares, la realización de jornadas institucionales con participación de familias y la capacitación obligatoria para equipos docentes y directivos.

Finalmente, la comisión acordó continuar con el análisis del proyecto, incorporando los aportes realizados por el ministerio de Seguridad y otros actores involucrados.