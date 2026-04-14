​Secuestraron plantas de cannabis de 2,70 metros en el barrio Islas Malvinas ​

En un procedimiento integral, personal de la Policía de la Provincia de Neuquén secuestró prendas de vestir, un inhibidor de alarmas, plantas de Cannabis Sativa y demoró a un sujeto.

Como parte de las acciones de seguridad, personal de diversos departamentos de la Policía de la Provincia de Neuquén realizó un allanamiento en el barrio Islas Malvinas de la ciudad de Neuquén con resultado positivo. Durante el procedimiento se secuestró ropa, un equipo inhibidor de señales de alarmas, cinco plantas de Cannabis Sativa y también se demoró a un presunto autor de los delitos.

Según se detalló, participó del allanamiento personal de la Comisaría 17, de Despo, DSM, DEAN y del Departamento Antinarcóticos.

Durante el operativo también se recabaron elementos de interés para la investigación. Según se informó, las plantas secuestradas alcanzan una altura de entre 1,80 y 2,70 metros.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén realiza fuertes inversiones para fortalecer la lucha contra el delito en general y el narcotráfico en particular.