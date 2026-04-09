​Secuestraron marihuana y una réplica de arma de fuego en Zapala ​

La Policía del Neuquén realizó dos procedimientos en distintos puntos de la ciudad. En una de las viviendas se incautó droga y un sujeto fue imputado.

Una investigación iniciada de oficio por la Policía del Neuquén derivó en dos allanamientos realizados este jueves en la ciudad de Zapala. Los trabajos previos de observación permitieron detectar movimientos sospechosos, compatibles con la comercialización de drogas.

Con las órdenes judiciales correspondientes, el personal concretó los operativos de manera simultánea. En la diligencia llevada a cabo sobre la calle Loncopué, los resultados fueron positivos: se secuestró marihuana en distintas presentaciones: semillas, envoltorios fraccionados y una planta de gran tamaño, con un peso total de 167 gramos. Además, se incautó una réplica de arma de fuego.

En esa misma vivienda, un hombre mayor de edad fue trasladado a la sede policial, donde la justicia dispuso su notificación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

Por otro lado, la segunda intervención, realizada en otro sector de la ciudad, no arrojó elementos de interés para la causa.

El operativo contó con la participación Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), personal de Criminalística, Comando Radioeléctrico y Comisaría 48°, para el desarrollo integral del procedimiento, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a la comunidad.