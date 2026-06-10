​Secuestraron en Centenario casi dos kilos de cannabis, un arma de fuego y elementos robados ​

Tres allanamientos realizados en el barrio Villa Obrera permitieron además recuperar bicicletas, un generador y otros elementos. Dos hombres mayores de edad fueron demorados durante los procedimientos.

Un operativo conjunto desarrollado en Centenario finalizó con el secuestro de casi dos kilos de cannabis, un arma de fuego, municiones y diversos elementos investigados por su procedencia. Los procedimientos se realizaron en el barrio Villa Obrera y permitieron avanzar en una causa iniciada por un hecho de abigeato denunciado en mayo.

Personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y de la Comisaría 52°, con la colaboración de efectivos de la Comisaría 5°, UESPO y Metropolitana de la Policía del Neuquén, llevó adelante tres diligencias de allanamiento solicitadas por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, que arrojaron resultados positivos.

Durante los operativos, los investigadores identificaron a la totalidad de los moradores y demoraron a dos hombres mayores de edad vinculados a la investigación.

Entre los principales resultados, se detectó la presencia de sustancias estupefacientes, por lo que tomó intervención personal de Antinarcóticos, que procedieron al secuestro de una planta de cannabis sativa y 1,968 kilos de cogollos, picadura y semillas.

Además, los uniformados hallaron un arma de fuego tipo revólver calibre 32 largo junto con ocho cartuchos del mismo calibre, elementos que fueron secuestrados y dieron inicio a actuaciones judiciales por tenencia ilegítima de arma de fuego.

En los domicilios también se encontraron elementos presuntamente vinculados a hechos delictivos: cuatro bicicletas tipo MTB, un recado completo para caballo y un generador a combustión marca Honda 600, que quedaron secuestrados de manera preventiva.

La investigación que derivó en los allanamientos comenzó a partir de una denuncia por hurto tipo abigeato ocurrido en el barrio Saihueque II de Centenario durante mayo. Las actuaciones continúan bajo intervención de la Justicia.

El éxito de los operativos responde a la política provincial impulsada tras la desfederalización de los delitos vinculados al microtráfico.

El gobernador Rolando Figueroa definió a la Seguridad como una prioridad de gestión y consolidó una política activa para combatir el delito, especialmente el microtráfico en los barrios a partir de la desfederalización de estas investigaciones.

La Provincia fortaleció la prevención, la investigación criminal y la capacidad operativa de la Policía y además impulsó una inversión histórica en equipamiento con más de 300 móviles incorporados, otros 353 vehículos en proceso de compra, más de 1.500 cámaras de monitoreo, drones, tecnología para investigación, detectores de drogas, pistolas menos letales, cámaras corporales, chalecos balísticos, armamento, infraestructura policial y penitenciaria, con una inversión superior a los 18.000 millones de pesos destinada a brindar mayor seguridad a los neuquinos.