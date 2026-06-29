​Secuestraron drogas y elementos prohibidos en una alcaldía de Plottier ​

Durante una inspección en el sector de pabellones de la Comisaría 46°, se incautaron estupefacientes y bebidas alcohólicas caseras.

Este lunes, el personal policial de la Alcaldía de la Comisaría 46° del barrio Los Álamos de Plottier, llevó adelante una requisa general en el sector de pabellones que concluyó con el secuestro de estupefacientes, bebidas alcohólicas de elaboración casera y otros elementos prohibidos, que se encontraban en poder de internos alojados en la dependencia.

Las sustancias fueron sometidas a las correspondientes pruebas de orientación por parte del departamento Antinarcóticos, con los cuales determinaron que se trataba de marihuana, mientras que otros comprimidos que fueron secuestrados no arrojaron resultados concluyentes.

Como resultado del procedimiento, dos internos fueron imputados por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes con la intervención de la justicia. Además, los involucrados quedaron sujetos a las sanciones disciplinarias previstas en la normativa penitenciaria vigente.

Desde la Policía informaron que al finalizar la requisa, el personal debió intervenir ante un conflicto entre los internos, por lo que se dispuso el alojamiento preventivo de uno de ellos en una celda individual para resguardar su integridad física y preservar el orden dentro del establecimiento.

El procedimiento concluyó sin personas lesionadas y con las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes.