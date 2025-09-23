​Secuestraron drogas y detuvieron a tres hombres tras un enfrentamiento armado ​

Personal policial de la Comisaría 16 intervino en un incidente denunciado por los vecinos e incautó municiones, drogas y un vehículo durante un operativo en barrio San Lorenzo de Neuquén capital.

Efectivos de la Comisaría 16 llevaron adelante esta madrugada un procedimiento en barrio San Lorenzo de Neuquén capital, luego de recibir una alerta de vecinos por detonaciones de arma de fuego en la calle Estatales Neuquinos. El operativo finalizó con tres hombres detenidos, el secuestro de un vehículo y el hallazgo de municiones, estupefacientes y otros elementos de interés para la investigación.

Según informaron desde la fuerza, al arribar al lugar los efectivos constataron varios impactos en el lateral izquierdo de un automóvil estacionado, así como vainas servidas calibre 11.25 que fueron levantadas por personal de Criminalística como evidencia.

En paralelo, un patrullero identificó en la zona de calle Cayasta una camioneta con características similares a las señaladas por testigos en el lugar del incidente. El conductor fue demorado y el rodado quedó secuestrado bajo cadena de custodia, mientras se aguardaban las autorizaciones judiciales para avanzar con el allanamiento.

Por instrucción de la Fiscalía interviniente, se montó una consigna en un inmueble vinculado al hecho y luego, con una orden de allanamiento, se llevó adelante el ingreso al domicilio donde fueron identificadas seis personas adultas y se detuvo a dos hombres como sospechosos de haber participado en la balacera.

Dentro de la vivienda, personal de Criminalística secuestró municiones de distintos calibres, una pistola de aire comprimido, un equipo de comunicación y un chaleco portaplacas balístico. Además, se encontró una bicicleta denunciada como robada, lo que derivó en la notificación por encubrimiento a uno de los ocupantes.

En otra de las habitaciones, la División Antinarcóticos detectó una sustancia sospechosa que, tras realizar pruebas químicas, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso de 77 gramos. Por este hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía de Narcocriminalidad.

