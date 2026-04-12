​Secuestraron drogas, objetos robados y clausuraron una vivienda en el oeste de Neuquén ​

El procedimiento se concretó este sábado por la tarde en el barrio Cuenca XV. Durante el registro de una vivienda en el oeste de la ciudad, la policía incautó marihuana, cocaína, herramientas, electrodomésticos y bicicletas.

Personal de la Policía de Neuquén realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Cuenca XV, en el oeste de Neuquén capital, que concluyó con el secuestro de electrodomésticos, droga, gran cantidad de herramientas y bicicletas. La investigación, originada por una causa de presunto daño en jurisdicción de la Comisaría 18, y al finalizar el operativo se procedió a la clausura preventiva del domicilio.

En el inmueble, ubicado en el barrio Cuenca XV, los efectivos detectaron una importante cantidad de elementos de dudosa procedencia. Entre los objetos secuestrados se encuentran tres bicicletas, cinco televisores LED, motoguadañas, una motosierra y diversos electrodomésticos. Además, se incautaron herramientas industriales y una vaina servida calibre 40, elementos que fueron puestos a disposición de la justicia.

Durante la requisa, también se produjo el hallazgo de sustancias prohibidas, por ese motivo se dio intervención de personal de antinarcóticos, y se procedió al secuestro de 85 gramos cocaína y 70 gramos de marihuana, junto a una balanza digital y elementos de fraccionamiento.

Por disposición de la fiscalía, se procedió al secuestro total de los bienes y a la clausura de la vivienda. La justicia ordenó que el lugar permanezca bajo consigna policial mientras avanzan las actuaciones correspondientes en la capital provincial.