​Secuestraron drogas durante un allanamiento por robo ​

El procedimiento se realizó este martes en una vivienda de la calle Collón Curá. Dos hombres de 24 y 33 años quedaron a disposición de la justicia tras el hallazgo de cocaína y marihuana.

Dos sujetos fueron demorados y se incautaron estupefacientes este martes en Villa La Angostura, tras un allanamiento realizado en una vivienda del barrio El Norte. El operativo, que tuvo lugar en la calle Collón Curá, se originó a partir de una investigación por un robo.

Durante la inspección del inmueble, el personal policial detectó en el sector del living tres plantas de cannabis sativa. Al continuar con el registro en la vivienda, los efectivos hallaron tres envoltorios con una sustancia blanca y uno adicional con restos vegetales verdes.

Tras dar intervención a la fiscalía, se realizaron las pruebas correspondientes y se incautó 2,3 gramos de cocaína, mientras que las plantas de marihuana secuestradas presentaban alturas de entre 10 y 70 centímetros.

Los ocupantes de la vivienda fueron trasladados a la unidad policial para su correcta identificación y notificación, finalmente quedaron a disposición de la Justicia provincial.