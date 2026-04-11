​Secuestraron droga y dinero tras dos allanamientos en Zapala ​

La Policía de Neuquén desarticuló un punto de venta de estupefacientes que operaba bajo la modalidad de delivery luego de una investigación iniciada el mes pasado.

La Policía del Neuquén desarticuló un punto de venta de drogas, a raíz de una investigación iniciada a mediados de marzo, donde se detectaron movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes en un domicilio del barrio Don Bosco, de Zapala. Secuestraron dinero en efectivo, marihuana, restos de cocaína y una persona quedó a disposición de la Justicia.

Durante las tareas de vigilancia, que se extendieron por más de dos semanas, se observaron maniobras de “pasamanos” y el uso de una motocicleta para realizar entregas nocturnas.

Ante las pruebas recolectadas, la fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento para dos domicilios vinculados al investigado. Con la autorización judicial, el personal policial realizó los ingresos de manera simultánea este viernes.

Como resultado de los operativos, se identificó a cinco personas mayores de edad, dos hombres y tres mujeres. En las viviendas, el personal de antinarcóticos incautó más de 800.000 pesos en efectivo, 42 gramos de marihuana prensada y restos de cocaína hallados en bolsas herméticas. También se secuestraron dos teléfonos celulares y la motocicleta utilizada para la distribución.

Este tipo de operativos responde a las políticas públicas que impulsa el Gobierno de la provincia, con una fuerte inversión en materia de seguridad. El fortalecimiento de las tareas de investigación y la dotación de mejores recursos para policía son ejes fundamentales para combatir el narcotráfico y garantizar el bienestar de la comunidad.