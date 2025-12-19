​Secuestraron cartuchos, plantas de cannabis y demoran a un sospechoso por amenazas ​

Los procedimientos se realizaron el jueves pasado en Costa de Reyes, con intervención de varias comisarías. La causa se originó por una denuncia de amenazas con arma de fuego.

Personal dependiente de la Oficina de Investigaciones y de la Comisaría 49° llevó adelante dos allanamientos en el sector de Costa de Reyes, en las zonas de Vista Alegre Norte y Sur. Como resultado de los allanamientos, se logró la demora de un hombre mayor de edad, y se procedió al secuestro de un vehículo Renault Kangoo, color gris, y de dos cartuchos calibre 12, y 17 plantas de cannabis sativa.

Los procedimientos se concretaron con la colaboración de efectivos de las comisarías 5° y 52°.

Las medidas judiciales arrojaron resultados positivos y se enmarcan en una causa iniciada a partir de una denuncia por amenazas agravadas con el uso de arma de fuego, registrada durante el corriente mes.

Durante el desarrollo de las diligencias, también se dio intervención al personal de la División Antinarcóticos, que efectuó el secuestro de 17 plantas de Cannabis Sativa halladas en los domicilios allanados.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, que continuará con la investigación para determinar responsabilidades y avanzar con las medidas procesales correspondientes.