​Secuestraron armas y drogas en varios allanamientos ​

La investigación comenzó con una denuncia por lesiones graves. Dos personas quedaron detenidas.

Este martes, personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II de la Comisaría 52°, con la colaboración de personal de la Uespo, realizaron allanamientos que resultaron positivos en los Barrios del Alto y Tranhue, ambos de Centenario. También intervino la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.

Durante los procedimientos, se procedió a la identificación de los moradores de los respectivos domicilios, quedando dos hombres detenidos. Asimismo, se secuestró un arma de fuego tipo pistola marca Bersa, calibre 9mm; 2 cargadores y 67 cartuchos, todos calibre 9mm; un correaje, un porta cargador y una pistolera, todos elementos de interés para la causa.

Además, se hallaron dos plantas de cannabis sativa, un total de 2,752 kg. de cogollo y múltiples ramas en proceso de secado de la misma sustancia. Todo fue secuestrado por personal de Antinarcóticos.

Los allanamientos derivaron de una denuncia por lesiones graves agravadas que se había realizado tiempo atrás en la Comisaría 52°.

Este tipo de operativos responde a las políticas públicas que impulsa el Gobierno de la Provincia, con una fuerte inversión en materia de seguridad. El fortalecimiento de las tareas de investigación y la dotación de mejores recursos para policía son ejes fundamentales para combatir el narcotráfico y garantizar el bienestar de la comunidad.