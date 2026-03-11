​Secuestraron armas y droga en operativos por un robo ocurrido en Neuquén ​

Los procedimientos se realizaron en los barrios Maronese, de la capital provincial, y Unión, en Plottier, vinculados a un hecho ocurrido en enero. Hubo dos demorados.

Personal del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, a través de la División Robos y Hurtos, realizó dos allanamientos en Neuquén y Plottier que concluyeron en el secuestro de armas y drogas, y dos personas demoradas. Las tareas se desprenden de una investigación por un robo calificado ocurrido el pasado 9 de enero.

El hecho original sucedió cuando comerciante pactó un encuentro con un joven, en proximidades al Aeropuerto de Neuquén, para concretar una venta de dólares. En el momento que realizaban la transacción, ambos fueron sorprendidos por otros dos hombres armados, quienes los amenazaron y lesionaron. Finalmente le sustrajeron al comerciante una camioneta Toyota SW4, su teléfono celular, prendas de vestir y una importante suma de dinero.

A partir de la denuncia, los investigadores realizaron entrevistas, tareas de ciberpatrullaje y un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad. Estas labores permitieron identificar los domicilios vinculados al caso y solicitar las órdenes de registro correspondientes a la Justicia provincial.

En la vivienda ubicada en el barrio Maronese de Neuquén, los efectivos identificaron a los moradores y secuestraron un teléfono celular. En el lugar, demoraron a un hombre de 23 años vinculado directamente a la investigación.

Simultáneamente, en el barrio Unión de Plottier, el personal policial incautó un arma de fuego de fabricación casera tipo pistolón, con culata de madera, municiones calibre .32 y un chaleco antibalas.

A su vez, en el segundo domicilio se produjo el hallazgo de estupefacientes, por lo que se dio intervención al Departamento Antinarcóticos de la Policía provincial. Los agentes secuestraron varios envoltorios con clorhidrato de cocaína, que arrojaron un peso de seis gramos, balanzas digitales y elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga. En este domicilio también resultó demorado un hombre para verificar sus antecedentes.

Los procedimientos contaron con la coordinación de la Dirección Delitos. Actualmente, las tareas investigativas continúan con el objetivo de esclarecer el hecho y determinar la participación de otras personas en el robo.