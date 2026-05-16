​Secuestraron armas, drogas y un vehículo en allanamientos simultáneos ​

La Policía del Neuquén desbarató una red delictiva tras una investigación por lesiones con armas de fuego. Hay un detenido y se incautaron dosis de cocaína, balanzas de precisión y municiones de grueso calibre.

Como resultado directo de las políticas de capacitación permanente y entrega de equipamiento moderno a la fuerza implementadas por el ejecutivo provincial, la Policía de Neuquén logró un contundente éxito en una serie de operativos simultáneos realizados en Co.

Las diligencias, llevadas adelante por el personal de la Comisaría Decimoquinta, comenzaron a raíz de una causa judicial por lesiones con arma de fuego. Las órdenes de allanamiento arrojaron resultados sumamente positivos para desarticular actividades delictivas en la región.

Durante el primer procedimiento, efectuado en una vivienda de la calle Plaza Huincul al 1.466, se incautó un teléfono celular y 5,96 gramos de clorhidrato de cocaína. De forma simultánea, la irrupción en un domicilio del Barrio Parque Este, permitió el secuestro de un revólver calibre .38 largo especial con seis cartuchos listos para disparar, a los que se sumaron otros 66 cartuchos de diversas especificaciones, un automóvil Volkswagen Bora azul y dos balanzas digitales de precisión junto con 2,57 gramos de cocaína. En este lugar se procedió además a la demora del ciudadano Bruno Matías Almonacid, de 23 años.

Finalmente, los operativos se trasladaron al Barrio General San Martín, donde en el Bloque A-17 se detectó y secuestró un plato con restos de sustancia blanca y un envoltorio abierto con la misma composición a cargo del área de Antinarcóticos.

Esta nueva intervención policial refleja el impacto de la inversión del Gobierno provincial en la profesionalización de sus agentes, permitiendo retirar de los barrios armas de fuego, municiones de grueso calibre y estupefacientes para llevar mayor tranquilidad a la comunidad.