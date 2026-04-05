​Secuestraron 9,7 kilos de drogas en San Martín de los Andes ​

La Policía del Neuquén incautó cocaína, marihuana y más de 12 millones de pesos. El operativo se realizó tras una investigación por robos y hay un detenido.

La Policía del Neuquén incautó 9,7 kilos de estupefacientes, más de 12 millones de pesos en efectivo y armas de fuego tras un allanamiento en San Martín de los Andes. El procedimiento se realizó a raíz de una investigación por diversos robos ocurridos en viviendas de la zona cordillerana.

Es el hallazgo de droga más importante que se realiza en cantidad desde que la provincia se hizo cargo de luchar contra el microtráfico. El trabajo conjunto entre la fiscalía y la Policía permitió este resultado sin precedentes en una investigación que se inició por robos.

El valor de mercado de la sustancia secuestrada alcanza los 350 millones de pesos. Durante el registro de la vivienda en el barrio Las Rosas, los efectivos encontraron 4,9 kilos de cocaína y 4,8 kilos de marihuana. También se contabilizaron 12.163.460 pesos, 1.350 dólares y 50 mil pesos chilenos.

El decomiso incluyó una pistola con numeración limada, un revólver calibre 357 y cerca de cien municiones de distintos calibres. En el domicilio se hallaron envoltorios de nailon, una balanza, un dispositivo posnet y herramientas vinculadas a los hechos delictivos que originaron el procedimiento inicial.

Tras la diligencia, un hombre se entregó ante la justicia en la sede judicial de la localidad y permanece detenido. La fiscalía se encuentra en condiciones de requerir la audiencia para la formulación de cargos dentro del plazo de 48 horas.